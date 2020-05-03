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Çürümeye terk edilen itfaiye aracı onarılarak Yücebağ beldesine hibe edildi

BATMAN HABERLERİ  | 03.05.2020 17:19 | Son Güncelleme

Batman Belediyesinde önceki yönetim tarafından çürümeye terk edilen atıl durumundaki itfaiye aracı, yeni yönetim tarafından onarılıp bakımları yapılarak Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesine hibe edildi.Araçta yapılan çalışmalara ilişkin Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu atıl durumda bulunan itfaiye aracı faal duruma getirilerek Sason ilçesine bağlı Yücebağ Belde Belediyesine hibe edildiği belirtildi.

Batman Belediyesinde önceki yönetim tarafından çürümeye terk edilen atıl durumundaki itfaiye aracı, yeni yönetim tarafından onarılıp bakımları yapılarak Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesine hibe edildi.
Araçta yapılan çalışmalara ilişkin Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu atıl durumda bulunan itfaiye aracı faal duruma getirilerek Sason ilçesine bağlı Yücebağ Belde Belediyesine hibe edildiği belirtildi. Açıklamada, "19 günlük titiz bir çalışma sonucunda her türlü yangına müdahale edebilecek duruma getirilen itfaiye aracının motor revizyonu, iç döşeme, elektrik aksamları, dış kaporta iş ve işlemleri belediye personelimizce yapılırken, çalışmalarda 1 ustabaşı, 1 motor ustası ve 2 kaporta ustası görev aldı. Aracın faal hale getirilmesi için Belediye kasasından sadece 10 bin lira harcanmış, 55 bin lira tasarruf edilmiş oldu” denildi.

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