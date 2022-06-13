"Cüzdanım nerede?" sorusu Juzdan’la tarihe karışıyor

İSTANBUL (AA) - Tüm bankaların banka ve kredi kartlarının eklenebildiği, banka bağımsız dijital cüzdan uygulaması Juzdan, müşterinin cebindeki cüzdanı cep telefonlarına taşıyor.

Akbank açıklamasına göre, Juzdan ile kredi ve banka kartlarının yanı sıra, vadesiz hesaplardaki bakiye veya kredi ile de ödeme imkânı sağlanıyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar tek bir ödemeyi farklı ödeme araçlarını birleştirerek yapabiliyor. Uygulama, ödemeler dünyasına herkese açık ve güvenilir yepyeni bir açılım getirerek, ödemelerdeki bariyerleri kaldırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, kullanıcıların farklı ödeme araçlarını tek bir yerden görüntüleyebildiği, yönetebildiği ve ödemelerinde kullanabildiği bütünleşik çözümlere ihtiyaçlarının artığını belirterek, Juzdan uygulamasının da bu ihtiyaca yanıt vermek için hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Sektörü dijital ödemeler alanında büyük bir adım daha ileri taşımak için dijital dönüşüm yol haritalarını müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçlarına odaklanarak, hız kesmeden hayata geçirdiklerini ifade eden Yüce, "Müşterilerimiz dijital dünya ile daha çok etkileşimde oldukça e-ticaret alışverişleri ve mağaza içinde dijital ödemeler hızla artıyor. Türkiye'de dijital ödeme payının bugün yüzde 30’lara yükseldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Yüce, kullanıcıların farklı ödeme araçlarını tek bir yerden görüntüleyebildiği, yönetebildiği ve ödemelerinde kullanabildiği bütünleşik çözümlere ihtiyaçların gün geçtikçe arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizler de değişen müşteri alışkanlıklarını ve dünya trendlerini izleyerek sadece kendi müşterilerimize değil tüm bankaların müşterilerine değer katacak, ayrıcalıklar sağlayacak, yeni nesil ödeme platformumuz Juzdan uygulamasını hayata geçirdik. Banka bağımsız Juzdan uygulaması ile ödemelerde bariyerleri kaldırdık ve ücretsiz, herkese açık, kolay, hızlı ve güvenilir yepyeni bir açılım getirdik. Juzdan uygulamasıyla kullanıcıların ister fiziksel, ister dijital ödeme anında cüzdanlarını aramaları yerine ellerinden hiç düşürmedikleri cep telefonları ile kredi kartı, banka kartı veya kredi seçenekleriyle ödemelerini yapmalarına olanak sağlıyoruz.

Juzdan’ı Akbank müşterisi olsun veya olmasın, bir banka veya kredi kartı sahibi olan herkes kullanabiliyor. Kullanıcılar uygulamaya istediği banka veya kredi kartını ekleyip, bu kartlar ile sürekli olarak yaygınlaştırdığımız anlaşmalı e-ticaret sitelerinde Juzdan ile Öde seçeneğiyle dilediği kartını kullanarak, kart bilgilerinin tekrar tekrar girilmesine gerek kalmadan tek tuşla, hızlı ve güvenli ödeme yapabiliyor. Bir banka veya kredi kartı olan herkesin kolaylıkla kullanabileceği yeni nesil ödeme platformumuz Juzdan ile ödemeler dünyasında fark yaratmaya devam edeceğiz.”

- "Kullanıcılar Juzdan'dan kendilerine özel kampanyalara ve avantajlara da ulaşabiliyor"

Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu ise geçen nisan ayında müşterileriyle buluşturdukları Juzdan uygulamasıyla müşterilerinin artık sadece kartları ve hesapları gibi ödeme araçlarının değil, onları taşıyan cüzdanlarının da dijital olduğunu belirtti.

Mengüllüoğlu, Juzdan ile kullanıcıların alışverişlerinde kredi ve banka kartlarının yanı sıra vadesiz hesaplarındaki bakiyeleri ile veya kredi kullanarak da ödeme yapabildiğini ifade ederek, "Üstelik dileyen kullanıcılar kredi ile ödeme yaparken, işlem tutarının bir kısmını vadesiz hesap bakiyesinden ödeyerek, tek bir ödeme için iki farklı yöntemi aynı anda kullanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların Juzdan'dan kendilerine özel kampanyalara ve avantajlara da ulaşabildiğine işaret eden Mengüllüoğlu, kullanıcıların banka veya kredi kartlarıyla yaptıkları alışverişlerinde de kartlarına özel taksit avantajları, alışveriş puanlarını kazanmaya devam ettiklerini ve bu sayede alışverişlerinde hem kartlarına özel avantajlardan hem de Juzdan kampanyalarından faydalanabildiklerini aktardı.

Mengüllüoğlu, "Lansmanımızı da Juzdan kullanıcıları ile birlikte kutluyoruz. Lansmana özel 31 Temmuz’a kadar Tatilsepeti.com veya Tatilsepeti uygulamasından Juzdan ile Öde seçeneği ile yapılacak ilk 7 bin 500 TL ve üzeri harcamalarda 750 TL indirim kampanyamız ile kullanıcılarımız, tatillerini diledikleri ödeme yöntemi ile avantajlı bir şekilde yapabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

