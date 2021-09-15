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Cyberwise, Ar-Ge faaliyetlerini "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde" gerçekleştirecek

15.09.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cyberwise, Ar-Ge faaliyetlerini "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde" gerçekleştirecek

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin birleşmesiyle doğan siber güvenlik firması Cyberwise firması, Ar-Ge faaliyetlerini, Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) hayata geçirilen "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde" (CENTER SAU) gerçekleştirecek.

SAÜ'den yapılan açıklamada, Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde (EKS) kritik altyapıların güvenliği ile ilgili çalışmalarını derinleştiren Cyberwise'ın, Ar-Ge çalışmalarını, Türkiye'de ilk kez Sakarya Üniversitesinde hayata geçirilen merkezde yürütmesini öngören iş birliğinin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTER SAU Koordinatörü İbrahim Özçelik, dünyada Singapur, ABD, Hollanda gibi ülkelerde örnekleri bulunan merkezi, uluslararası benzerleri ile aynı seviyeye ulaştırmak için özel sektörün ilgisinin ve desteğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sakarya Üniversitesinin, 2014 yılından itibaren tematik bir çalışma alanı olarak belirlediği siber güvenlik konusunda çok boyutlu çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özçelik, "CENTER SAU, Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nin yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarında kullanımı ve testi ile alakalı ilk iş birliğini böylelikle Cyberwise ile gerçekleştirmiş oldu. Belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen bu iş birliğinin siber güvenlik alanında üniversite-sanayi iş birliği açısından örnek bir model oluşturacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cyberwise Danışmanlık ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çevik de merkezde, sektöre katma değer sağlayacak ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarıyla siber güvenlikteki lider konumlarını sağlamlaştıracaklarını dile getirdi.

Ulusal test yatağını ülke açısından çok önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Test yatağı, endüstriyel ortamlar için ofansif ve defansif ürünlerin geliştirilmesi, insan kaynağının bilgi yönünden zenginleştirilmesi, sektör ile ortak akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve farklı siber güvenlik firmalarının ortak çıktılar üretebilmesi için kritik bir rol üstleniyor. Kritik altyapıları simülasyon yöntemiyle laboratuvar ortamında modellemek zor ve maliyetli bir süreç. Bu anlamda, sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nin siber güvenlik şirketleri için çekim merkezi haline geleceğinden eminim. Sakarya Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde 'endüstriyel kontrol sistemlerinde kritik altyapıların güvenliği' alanında özel sektör-üniversite kapsamında ilk adımı atmaktan oldukça gururluyuz."

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