Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın geçen yıl kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlılar, oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak isterken İngiliz basınından konuyla ilgili bir transfer iddiası geldi. Ada basınından HITC, üç İngiliz devi; Everton, Tottenham ve West Ham United'ın Kanadalı golcüyü listesine aldığını yazdı. Haberde; Larin'in Avrupa'nın dört bir yanından da ilgi gördüğüne vurgu yapıldı ve "Everton, Tottenham Hotspur ve West Ham United, İstanbul'da henüz yeni bir sözleşme imzalamayan forvetle ilgilendiklerini açıkladı" denildi.

BJK KAPTIRMAKTAN KORKUYOR

Cyle Larin'in sözleşmesinin yaz ayında biteceğine vurgu yapan HITC, haberin devamında ise; "26 yaşındaki yıldız oyuncu, yeni yılla birlikte istediği kulüple görüşmekte ve anlaşmakta özgür, bu yüzden İstanbul ekibi Beşiktaş onu Premier Lig'e kaptırmaktan korkuyor" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz gün düzenlenen bir etkinlikte Larin'e "Beşiktaş'ta kalacak mısın? Herkes merak ediyor" sorusunu yöneltmiş Kanadalı forvet de "Beşiktaş'ta kalmak isterim" yanıtını vermişti. Ancak yapılan görüşmelerde taraflar hala net bir sonuca varamadı.

ARADAKİ FARK 750 BİN EURO

Siyah-Beyazlılar'ın Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da Larin'e yeni sözleşme önerdiklerini söylemiş ve "Avrupa'da kulüplerin durumları ortada. Buradan daha iyi bir teklif bulacağını sanmıyorum" açıklamasını yapmıştı. Kanadalı golcü, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim ise 26 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 750 bin euro önerdi. Aradaki fark 750 bin euro. Larin ise şu anda Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro yıllık ücret alıyor. Taraflar ocak ayının başına kadar anlaşamazsa Cyle Larin, sezon sonunda Beşiktaş'tan büyük olasılıkla ayrılacak.



