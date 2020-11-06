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Cyle Larin: Performansımız kabul edilemez

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.11.2020 22:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin: Performansımız kabul edilemez

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Cyle Larin açıklamasında; "Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu."

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