Cyle Larin tarihe geçti! Beşiktaş'a büyük müjde...

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Beşiktaş oyuncusu Cyle Larin tarihe geçti. Kanada Milli Takımı formasıyla en golcü oyuncu ünvanına 26 yaşında ulaşan genç oyuncu dünya gündemine oturdu.

LARIN TARİHE GEÇTİ

Grubun 10. hafta karşılaşmasında sahadan 2-0'lık skorla üstün ayrılan takım evsahibi Kanada oldu. Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin'den geldi. Larin bu golle Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

DE ROSARIO'YU GEÇTİ

26 yaşındaki futbolcu ABD karşısında bulduğu golle milli takım kariyerindeki 46. maçında 23. golüne imza atarak, 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario'nun 22 gollük rekorunu ele geçirdi.

