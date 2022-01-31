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Cyle Larin tarihe geçti! Beşiktaş'a büyük müjde...

31.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yükselen yeteneği Cyle Larin durdurulamıyor... Siyah-beyazlı formayla olduğu gibi Kanada Milli Takımında da gollerine devam eden golcü oyuncu, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde, ABD'yi 2-0 yendikleri maçta takımı adına bir gol attı ve Kanada tarihine geçti.

Cyle Larin tarihe geçti! Beşiktaş'a büyük müjde...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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2022 Dünya Kupası Elemelerinde Beşiktaş oyuncusu Cyle Larin tarihe geçti. Kanada Milli Takımı formasıyla en golcü oyuncu ünvanına 26 yaşında ulaşan genç oyuncu dünya gündemine oturdu.

LARIN TARİHE GEÇTİ

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Grubun 10. hafta karşılaşmasında sahadan 2-0'lık skorla üstün ayrılan takım evsahibi Kanada oldu. Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin'den geldi. Larin bu golle Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

DE ROSARIO'YU GEÇTİ

Dwayne-De-Rosario

26 yaşındaki futbolcu ABD karşısında bulduğu golle milli takım kariyerindeki 46. maçında 23. golüne imza atarak, 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario'nun 22 gollük rekorunu ele geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kanada Cyle Larin
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