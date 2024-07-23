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CZN Burak terk edilmiş! "Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.07.2024 07:11
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Babasıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen CZN Burak yeni bir restoran açarak tek başına çalışmaya başladı. Yoğun tempoda çalışan fenomen çok çalıştığı için terk edildiğini açıkladı.

CZN Burak terk edilmiş! "Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi"

İstanbul’da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir bir süre önce babasıyla tartışıp davalık olmuş daha sonra ortaklığını bitirmişti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Yeniden bir restoran açan ve kendi başına çalışan fenomen sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

CZN Burak son olarak Cannes'a gittiği için eleştirilince isyan etmişti. Yoğun tempoda çalışan fenomen özel hayatına dair ilk defa konuştu.

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"ÇOK ÇALIŞTIĞIM İÇİN..."

Aramızda Kalmasın'a konuşan CZN Burak terk edildiğini itiraf etti.

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“Hayatımda şu an biri yok, ama vardı. İki yıldır birlikteydik" diyen CZN Burak "Çok çalıştığım için benden ayrıldı. 7 yıldır tatil yapmıyorum. Bu tempom ona ağır geldi. Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi. Çünkü onu çok seviyordum" dedi.

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CZN Burak
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