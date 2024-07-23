CZN Burak terk edilmiş! "Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi"

İstanbul’da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir bir süre önce babasıyla tartışıp davalık olmuş daha sonra ortaklığını bitirmişti.

Yeniden bir restoran açan ve kendi başına çalışan fenomen sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

CZN Burak son olarak Cannes'a gittiği için eleştirilince isyan etmişti. Yoğun tempoda çalışan fenomen özel hayatına dair ilk defa konuştu.

"ÇOK ÇALIŞTIĞIM İÇİN..."

Aramızda Kalmasın'a konuşan CZN Burak terk edildiğini itiraf etti.

“Hayatımda şu an biri yok, ama vardı. İki yıldır birlikteydik" diyen CZN Burak "Çok çalıştığım için benden ayrıldı. 7 yıldır tatil yapmıyorum. Bu tempom ona ağır geldi. Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi. Çünkü onu çok seviyordum" dedi.