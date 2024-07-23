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  4. En zor veda! Akın Akınözü annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı

En zor veda! Akın Akınözü annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.07.2024 07:01
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Oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesinin cenazesinde zor anlar yaşadı. Oyuncunun o halleri sevenlerini de üzdü.

En zor veda! Akın Akınözü annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. "Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim" diyen oyuncu annesini toprağa verdi.

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Ünlü oyuncu cenazede ayakta durmakta zorlandı ve gözyaşlarını tutamadı. Akınözü'nü bu acı gününde oyuncu dostları yalnız bırakmadı.

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GÖZLER EBRU ŞAHİN'İ ARADI

Hande Erçel de oyuncunun yanındaydı. Ebru Şahin'in ise cenazede yer almaması sosyal medyada gündem oldu.

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Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan ve 13 Ekim 1964 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, bugün Vadistanbul Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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Akın Akınözü
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