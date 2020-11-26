D-100 Dilovası Batı Kavşağında artık su baskını olmayacak

Yoğun yağışların yaşandığı dönemlerde, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda oluşan su baskınlarını önlemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yağmursuyu hattı inşa ediliyor.

Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın bu durumun ortadan kalkması için verdiği talimat doğrultusunda İSU Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yolda aldığı güvenlik önlemleri ile çalışmalara başlıyor. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 100 bin TL olan proje kapsamında iki adet yatay sondaj çalışması ve diğer yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştirilecek.

Proje çalışması kapsamında İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskının olduğu kısımdan, suyun boşalacağı Dil Deresi’ne kadar 310 metrelik yağmursuyu hat imalatı gerçekleştirecek. D-100 karayolunu Kuzey’den Güneye doğru yüzeyden geçecek olan yağmursuyu hattı, Dil Deresi yönüne Batı Kavşağı Güney ayağı ile Güney taraftaki katılım kolunun altından yatay sondaj çalışmasıyla devam edecek. Biri 75 metre diğeri 45 metre olan yatay sondaj çalışmalarında çelik borular kullanılacak. Yağmursuyu hattının geriye kalan kısımları ise betonarme borular ile inşa edilecek.

Proje dahilinde inşa edilecek olan yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresine boşalacak.



