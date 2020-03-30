D vitamini eksikliğinde solunum enfeksiyonu riski

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Demirci, bu dönemde gıda tüketimine ilişkin tavsiyeler verdi. Bağışıklık sisteminin organizmayı çoğu hastalığa karşı koruyan tüm biyolojik yapı ve süreç sistemlerinden oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Demirci, ''Bağışıklık sistemi, organizmanın vücudu için savunma sistemi gibidir; birçok farklı ajanın varlığını tespit eder ve organizmayı koruyucu etkinliğe sahiptir'' diye konuştu.

UZMANINDAN TEMEL BESLENME ÖNERİLERİ

D vitamini almanın bu dönemde kritik önem arz ettiğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Demirci, şunları söyledi:

''Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ilk yolu vücudu temizleyen ve antioksidan kapasitesi yüksek besinleri tüketmekten geçer. Bağışıklık sistemi güçsüz olan kişilerde genellikle yoğun stres, geçmeyen yaralar, uzun süren grip vakaları, uykuya geçmede zorlanma şeklinde belirtiler ortaya çıkar. Yapılan çalışmalar yeterince güneş ışınlarından yararlanmış kişilerin, grip ve nezle gibi enfeksiyonlara yakalanma oranının daha düşük olduğunu göstermektedir. Güneş ışınından yeterli yararlanmayan, vücutlarında D vitamini düzeyleri düşük olanların solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma risklerinin olabileceği öngörülmektedir. D vitaminin temel kaynağı güneş olmakla birlikte, D vitamininden zengin besinlerin başında, yağlı balıklar, yumurta ve süt gelmektedir.”