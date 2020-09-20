YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Daday’da öğrenci servislerine korona virüs eğitimi

Daday’da öğrenci servislerine korona virüs eğitimi

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında öğrenci servisi taşımacılığı yapan şoförlere korona virüs eğitimi verildi.Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen eğitime şoförlere korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler ve uygulanacak kurallar anlatıldı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında öğrenci servisi taşımacılığı yapan şoförlere korona virüs eğitimi verildi.
Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde düzenlenen eğitime şoförlere korona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirler ve uygulanacak kurallar anlatıldı. Daday Toplum Sağlığı Merkezi tarafından alınacak tedbirlerin anlatıldığı eğitimde ayrıca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Trafik Bürosunca trafik bilgileri de verildi. Eğitimde kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, okullarda koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını, okul servislerinin ve şoförlerinde bu tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının kazasız belasız, sağlıklı ve başarılı olması dileğinde bulundu.
Eğitimin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyonu ile İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrenci servislerinde alınan tedbirler incelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
12:43
İkindi
16:10
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Köseoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Kastamonu’da 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kastamonu’da 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.