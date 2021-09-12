Dadı dizisinin Tolga'sı Yaşar Abravaya şimdi ne yapıyor? İşte Abravaya'nın son hali...

2000'li yılların efsane dizilerinden olan Dadı dizisininin Tolga'sı, Yaşar Abravaya şimdilerde genç bir adam oldu. 3 sezon süren, 61 bölüm yayınlanan söz konusu dizide Abravaya, çocuk oyuncu olarak rol almıştı. Şimdilerde kendi mesleğini yapan Abravaya oyunculuktan bir hayli uzak. İşte Abravaya'nın son hali...

DADI DİZİSİNİN TOLGA'SI YAŞAR ABRAVAYA ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2000'li yıllara damga vuran "Dadı" dizisinin başrollerinde Gülben Ergen, Kenan Işık, Ercan Süt, Haldun Dormen, Seray Sever, Gökçe Uzuner, Sinem Kobal, İlkay Saran, Tanju Tuncel, Alp Emre Kököz, Altuğ Yücel gibi oyuncular yer aldı. Seyircilerin belleğine kazınan dizideki çocuk oyuncu Tolga karakterini de Yaşar Abravaya canlandırdı.

Yaşar Abravaya ekran önü deneyimini ilk kez "Sevdakondu" dizisi ile yaşadı. Dadı dizisi ile de tanınmaya başladı. Dizi yayınlandığında 10 yaşında olduğunu ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncu olduğunu ifade eden Abravaya, "Kenan Işık da genel sanat yönetmeniydi. Onun sayesinde Dadı'nın kadrosuna katıldım" demişti. Dadı'dan önce "Kınalı Kar" , sonrasında ise "Kahramanlar" adlı projeler ile izleyici karşısına çıkan Abravaya, şimdilerde kendi işini yapıyor ve oyunculuğa dönmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz senelerde seslendirme ve dublaj da yapan Abravaya Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünü tamamladı. Abravaya okulun bitmesinin ardından hızla iş hayatına atılmış ve bir şirkette çalışmaya başlamış.



