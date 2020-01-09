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  4. DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 09.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle bir yayınladığı mesajda gazetecilerin yaşanan sorunlara rağmen sorumlu ve fedakarca görev yaptığını söyledi.Ülke olarak sınırlarımızı çevreleyen terör nedeniyle sıkıntılar ve tarihe geçecek önemli gelişmelere tanıklık edildiği bir dönemden geçildiğini anlatan Özsoy, bu ortamda yerel ve yaygın Türk Basını’nın çok önemli bir işlev üstlendiğini ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda görevini sorumlu ve fedakârca yerine getirdiğini ifade etti.Özsoy, mesajında şunları kaydetti: “Ülkemizin her sıkıntılı döneminde üzerine düşen sorumluluğunu defalarca kanıtlayan medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir.Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle bir yayınladığı mesajda gazetecilerin yaşanan sorunlara rağmen sorumlu ve fedakarca görev yaptığını söyledi.
Ülke olarak sınırlarımızı çevreleyen terör nedeniyle sıkıntılar ve tarihe geçecek önemli gelişmelere tanıklık edildiği bir dönemden geçildiğini anlatan Özsoy, bu ortamda yerel ve yaygın Türk Basını’nın çok önemli bir işlev üstlendiğini ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda görevini sorumlu ve fedakârca yerine getirdiğini ifade etti.
Özsoy, mesajında şunları kaydetti: “Ülkemizin her sıkıntılı döneminde üzerine düşen sorumluluğunu defalarca kanıtlayan medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir.
Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, gazetelerin ve meslek örgütlerinin katılımıyla yapılacak çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.
Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler konusunda uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermişlerdir. Özellikle bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın ve meslek yasasına ihtiyaç duyuyoruz”.
10 Ocak 1961 tarihinin, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gün olduğunu söyleyen Özsoy, “ Bu yasa, emekçilerin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda tazminatlarının ödenmesini, belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bir taraftan da gazetecilerin çalıştıkları kuruluşlar da zor bir süreçten geçmekte, ayakta kalma mücadelesi vermekteler. Onun için bir kutlamadan da söz edemeyiz.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak gazetecilerin ve basın kuruluşlarının sorunlarına çözüm ararken, ülkemize karşı sorumluluklarımızın da bilincindeyiz.
Çalışan Gazeteciler Günü’nü gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla, meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunar, sağlık ve başarı dolu günler temenni ederiz.
Bu gün vesilesiyle aramızdan ayrılan cemiyet başkanlarımızı, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz“ diye konuştu.

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