Dağcılar 3 bin rakımlı Tendürek Dağı’na tırmandı

Van Gölü Havzası’nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede 5 dağcı ekibi, bu kez bin 855 yılında volkanik patlamanın gerçekleştiği Tendürek Dağı’na tırmandı. Daha önce bazı güvenlik sorunlardan ve zorlu coğrafyasından dolayı dağcıların tırmanmak için tercih etmediği dağa Rota Doğa Sporları Kulübü üyeleri tırmanmayı başardı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, bölgede keşif rotalarını çizmeye devam ettiklerini belirtti. Tendürek Volkanik Dağı’na 5 kişilik bir ekiple tırmandıklarını ifade eden Karacan, "Daha önce Erciş Zilan bölgesinde doğa ve dağ tırmanış rotası çıkaran ekibimiz, bu kez de en zorlu ve tehlikeli bölgelerinden biri olan Tendürek Dağı’na tırmandı" dedi.

Bölgeyle ilgili bilgi veren Günay Yağız isimli dağcı ise Türkiye’de en son volkanik faaliyetin gerçekleştiği dağa tırmandıklarını belirterek, "Tendürek, kalkan tipi bir volkandır. Bu tip volkanlarda büyük bir patlama olmaz. Yerden yavaş yavaş fışkıran volkanlar burada göründüğü gibi akıntılar oluşturur. Bu akıntılar da yıkıcı bir etkiyle yavaş yavaş akmaya başlar. Genelde bu tür volkanlarda can kaybı az oluyor" diye konuştu.

