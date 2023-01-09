Dağcılar kar ve tipiye rağmen Allahuekber Dağı'nın zirvesinde şehitleri andı

İlçede gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde dün 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanmaya başlayan dağcılar, 2 bin 700 rakımlı kamp alanında geceyi geçirdi.

Sabah saatlerinde yeniden tırmanışa geçen dağcılar, yoğun sis, kar ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, şehitler için dua etti.

Ekip lideri Şaham Eryılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 63 sporcuyla başladıkları tırmanışı tamamladıklarını söyledi.

Şehitleri saygı ve hürmetle yad edeceklerini ifade eden Eryılmaz, "Kahraman o insanlar, bizler için çok değerli görevlerini yerine getirdiler. Onların canlarını hiçe sayarak yaptıkları, tarihe sığmayacak bir olaydır. Bizler için onlar donmadılar, hala yaşıyorlar. Bu nedenle dağcılar olarak burada olmaktan onur duyuyorum. TDF olarak her yıl bu organizasyon için yüzlerce sporcuyla buradayız, her zaman olacağız." dedi.

TDF Kars Temsilcisi Alpay Korkmaz da şehitlerin izlerinin olduğu rotadan zirveye ulaştıklarını ve şehitleri andıklarını dile getirerek, "Onların o maneviyatını yaşamak için bu gece burada kamp kurduk. Sabah 3 bin 180 rakımlı şehitlikte dualar okuyarak onları andık. Her yıl bu faaliyetimiz devam edecektir." diye konuştu.

