Dağcılar Nemrut Dağı'na zorlu tırmanış gerçekleştirdi

Adıyaman'da 4 dağcı, eksi 22 derecede kar ve tipinin hakim olduğu Nemrut Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe ile Gençlik ve Spor İl

Müdürlüğü Dağcılık Kulübü sporcularından Hakan Sapdüzen, Necmettin Nur ve Mehmet Ali Yılmaz, eksi 22

derecede kar ve tipinin hakim olduğu Nemrut Dağı'na tırmandı.

Yaklaşık 7 saat süren tırmanış sonrası zirveye ulaşan dağcılar, burada karla kaplanan heykellerin de fotoğraflarını çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, yaptığı açıklamada, dağcılık sporcularının her yıl 2 bin 206 metre yükseklikteki

Nemrut Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağcıların Karadut köyünden yürüyüşe başladıklarını ve geceyi zirvede geçirdiklerini aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Dağcılar, böylece eksi 22 derecede zorlu bir gün geçirdikleri Nemrut Dağı'nın tanıtımına ve kış turizmine kazandırılmasına

önemli katkılar sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğü olarak dağcılık sporunun gelişimine her zaman katkı sağlayıp destek oluyoruz. Amacımız dağcılarımızın da desteği ile Nemrut Dağı'nı kış turizmine kazandırmak. Gelecek yıllarda kış sporları için önemli bir cazibe merkezi olacağına inandığımız Nemrut Dağı'nın tanıtımı için dikkat çekici bir tırmanış oldu."

