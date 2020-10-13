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Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kayseri ve Mersin’den gelen 10 dağcı, Erciyes’in zirvesinde Azerbaycan bayrağı açarak manevi destek verdi.Yıllardır Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını yeniden kurtarmak için geçtiğimiz günlerde büyük bir karşı harekât gerçekleştiren ve başarılı sonuçlar elde eden kardeş ülke Azerbaycan’a ve halkına manevi destek vermek için rehber Seyit Ahmet Köse’nin liderliği ve gazeteci Bekir Demirağ’ın artçılığında Orta Anadolu’nun en yüksek noktası olan Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirildi.

Kayseri ve Mersin’den gelen 10 dağcı, Erciyes’in zirvesinde Azerbaycan bayrağı açarak manevi destek verdi.
Yıllardır Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını yeniden kurtarmak için geçtiğimiz günlerde büyük bir karşı harekât gerçekleştiren ve başarılı sonuçlar elde eden kardeş ülke Azerbaycan’a ve halkına manevi destek vermek için rehber Seyit Ahmet Köse’nin liderliği ve gazeteci Bekir Demirağ’ın artçılığında Orta Anadolu’nun en yüksek noktası olan Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirildi. Tırmanışta Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yan yana açıldı, son günlerde Ermenistan tarafından sivil hedeflere yapılan saldırılar kınandı.
Azerbaycan’a destek tırmanışını organize eden dağcı Lütfullah Batman yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Azerbaycan iki devlet ama tek millet. Yıllardır Ermeni mezalimi ve işgali altındaki Dağlık Karabağ’ı kurtarmak adına Azerbaycan tarafından başlatılan bu harekâtı sonuna kadar destekliyoruz. Daima Azeri kardeşlerimizin yanındayız. İki haftada büyük kayıplar yaşayan ve panikleyen Ermenilerin başta Gence şehri olmak üzere diğer yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef alıp bombalamasını da savaş suçu olarak görüyor ve lanetliyoruz. İnanıyoruz ki, sonuçta zafer Azerbaycan’ın olacak ve Ermeniler Karabağ’da işgal ettikleri topraklardan çekilecektir. Ekip arkadaşlarım Seyit Ahmet Köse, Selçuk Serdar Serpil, Muhammet Tosun, Yakup Hakan, Aytaç Türkçüoğlu, Ruhat Kılıç, Ali Güneş, İlhami Özdemir ve Bekir Demirağ ile birlikte onlara moral vermek adına bu tırmanışı gerçekleştirdik. Çok güzel bir tırmanış oldu. Mersin’den gelip bu tırmanışta yanımızda olan Dağcı arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ve tebrik ediyorum” dedi.

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