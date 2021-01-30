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Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı

30.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Kamp teknik sorumlusu Ali Şahin: - "Kampa katılan dağcılar, kamp kurma, hayatı idame etme, çadır ve ekipman seçimi, çadır kurma, karda yürüyüş ve iz açma gibi konularda detaylı eğitim alıyorlar"

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Kış Dağcılığı Eğitimi" kampı Erzurum'da başladı.

Palandöken Kayak Merkezi yerleşkesinde bir araya gelen dağcılar, bir hafta boyunca zorlu kış şartlarında kamp kurma, hayatı idame etme, çadır ve ekipman seçimi, çadır kurma, karda yürüyüş ve iz açma eğitimleri alacak.

Kış dağcılık eğitimi kamp teknik sorumlusu Ali Şahin, AA muhabirine, eğitim kampına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 40'ın üzerinde dağcının katıldığını söyledi.

Eğime katılan kursiyerlerin kış şartlarında nasıl hayatta kalınacağına yönelik eğitimler aldığını ifade eden Şahin, "Kampa katılan dağcılar, kamp kurma, hayatı idame etme, çadır ve ekipman seçimi, çadır kurma, karda yürüyüş ve iz açma gibi konularda detaylı eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerimiz bir hafta boyunca devam edecek. Eğitim sonunda da hem teorik hem de uygulamalı sınavdan başarılı olanlar, bir sonraki kurslara katılmaya hak kazanacaklar." dedi.

Dağcılık antrenörü Neşet Hakan Arslan da kursiyerlere her türlü kış şartlarında çadırda barınma ip ile yürüme ve emniyet noktası alma gibi eğitimlerin verildiğini aktardı.

Kampa katılan dağcılardan Hüseyin Hürcan Şahin ise eğime Ankara'dan katıldığını anlattı.

Antrenörler eşliğinde kış dağcılığın üzerine eğitimler verdiğini belirten Şahin," Antrenörlerimiz ilk olarak kış şartlarında nasıl konaklayacağımızı öğretiyorlar. Eğitimlerimizi hem teorik hem de pratik olarak alıyoruz. Özellikle kış koşullarında uygun ekipmanları tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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