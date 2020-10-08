Dağdan topladıkları menengiçle geçimlerini sağlıyorlar

Batman’ın Sason ilçesinde dağlarda yetişen menengici toplayarak ilçe merkezinde kilosunu 15 liradan satışa sunan vatandaşlar geçimlerine katkı sağlıyor.

Dağlarda sonbaharda bıtım ağaçlarında doğal olarak yetişen menengici toplayan vatandaşlar, ilçe merkezine getirerek kilosunu 15 liradan satışa sunuyor. İlçeye bağlı Dereköy ve Geçitli köylerindeki dağlardan topladığı menengici aktarlara kilosunu 15 liradan satan vatandaşlardan Niyazi Soner, menengicin oldukça şifalı bir bitki olduğunu söyledi. Doğal ortamda yetişen menengicin sonbaharda birçok ailenin geçim kaynağı olduğunu kaydeden Soner, "Sason’da dağlık alanlarda yetişen menengiç ağacından farklı yönlerde faydalanıyoruz. En fazla tüketim alanı da kahve olarak kullanılmasıdır. Menengiç kahvesi sağlık açısından oldukça faydalı bir kahvedir. Sabun sanayinde de sabun üretimi için kullanıyoruz. Menengici tuzlayıp kurutarak kışlık çerez olarak da tüketiyoruz. Topladığımız menengici kilosunu 15 liradan aktarlara satıp aile geçimine katkıda bulunuyoruz" dedi.



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