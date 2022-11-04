Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu bornozlu pozunu paylaştı! Sosyal medya coştu 'Asuman görmesin'

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Cihat Süvarioğlu, bornozlu pozuyla dikkat çekti.

Cihat Süvarioğlu'nun paylaşımına ''Aman Asuman görmesin'', ''Kıyafetin mi yoktu?'' ve ''Cihat bu nasıl poz Allah aşkına'' gibi yorumlar yapıldı.

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Cihat Süvarioğlu, 2020 yılından beri Gönül Dağı dizisinde rol alıyor.

Genç oyuncu, daha önce Yüzleşme, Masal, Hakan Muhafız ve Diğer Yarım gibi projelerde kamera karşısına geçmişti.

Instagram'da epey aktif olan Cihat Süvarioğlu'nun 230 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



