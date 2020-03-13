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Dağınık beyin sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

ERZURUM HABERLERİ  | 13.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Psikolog Merve Kırna, dağınık beyin sendromu ve belirtileri hakkında bilgiler verdi.Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “İş yerinde mükemmel bir çalışan olma, verilen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirme arzusu hatta kendi işini yaparken bile başkalarının işine yardımcı olma, en ufak bir boşluğu başka bir iş ile doldurma, birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışma ve bunun oluşturduğu stres.

Dağınık beyin sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Psikolog Merve Kırna, dağınık beyin sendromu ve belirtileri hakkında bilgiler verdi.
Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “İş yerinde mükemmel bir çalışan olma, verilen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirme arzusu hatta kendi işini yaparken bile başkalarının işine yardımcı olma, en ufak bir boşluğu başka bir iş ile doldurma, birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışma ve bunun oluşturduğu stres. Bir proje hazırlarken, sınava çalışırken ya da bir işi yetiştirmeye çalışırken gelen mesajlar, e-mailler ya da dikkatinizi o yöne çekecek herhangi bir uyaran geldiğinde kendinizi mesajları okurken ya da mailleri cevaplarken bulma. Bir yandan bitmeyen işlerin stresi, öteki yandan diğer uyaranlara cevap verme arzusu, bu cümleler size tanıdık geliyor mu? Kimi zaman yoğun iş temposunda çalışmak, patronlarınızdan gelen sorumlulukları yerine bir an önce getirme isteği, işleri hızlıca bitirme arzusu, cevaplanması gereken e-mailler, okunması gereken mesajlar; birden fazla işi aynı anda halletmeye teşvik eder kişiyi. Birçok yapılması gereken iş sizi masada beklerken, zamandan kazanmak için yapılacak işlerin hepsini aynı anda halletmeye çalışmak; “dağınık beyin sendromu” yaşamanıza neden olabilmektedir. Bir işi en ideal yapabilmenin yolu; o işe odaklanabilmektir. Beynimiz aynı anda birden fazla iş ile meşgul olduğunda sanılanın aksine zamandan tasarruf edip, birçok işi bitirmiş olmuyor; yapılacak işe odaklanmada güçlük yaşıyor ve dağılan dikkat sonucunda hatalar yapılabiliyor. Örneğin; Çok uykunuz varken izlediğiniz filme ya da okuduğunuz kitaba nasıl odaklanamaz iseniz, çoklu iş yaparken de beyin birçok işe odaklanmada zorluk çekmektedir” dedi.
Psikolog Kırna, dağınık beyin sendromunun belirtilerini şöyle sıraladı:
“Yorgunluk, işleri yerine getirirken dikkatin dağılması, motivasyon kaybı, stres, kaygı, iş performansında istenen verimi alamama, sık tekrarlanan hatalar, depresif belirtiler görülebilmektedir.”
Dağınık beyin sendromunu yenmek için aynı anda birçok işi yapmak yerine, programınızı tek bir işi bitirdikten sonra diğer işe geçecek şekilde oluşturulması gerektiğini ifade eden Kırna, “Eğer ; “Ne kadar çok iş yaparsam o kadar iyi çalışanım”, “birden fazla işi aynı anda yapmak benim başarılı biri olduğumu gösterir”, “sorumluluğumdan fazla işi aynı anda yapmak patronlarım tarafından takdir edilmemi sağlar” gibi yanlış algılarınızın varsa bunların farkına varın. Önemli olan ne kadar kısa zamanda fazla iş yaptığınız değil, ne kadar odaklanarak verimli iş yaptığınız olduğunu unutmayın. Dikkat dağınıklığınız varsa bunu engellemek için; çalışma ortamınızdan dikkatinizi dağıtacak öğeleri uzaklaştırın. Verimli çalışmanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri de; strestir. Stres verici öğelerden uzak durarak çalışma veriminizi arttırmanıza katkı sağlayabilirsiniz. Zihniniz, geçmişin bitirilmemiş işleri ya da geleceğin bitirilmeyi bekleyen iş kaygısı arasında kayboluyor ve “an”a odaklanamıyorsanız; “an”da kalmak için egzersizler, nefes çalışmaları yapın. Yoğun stres ile baş etmekte zorlanıyor ya da depresif belirtiler gösteriyorsanız profesyonel destek alarak bu duygu durum ile baş etmenize katkı sağlayabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

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