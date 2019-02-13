Dağıstanlı çocuk, ayı yavrusu ile güreşti

UFC şampiyonu Nurmagomedov'un şampiyon olmadan 10 yıl önce çocukken bir ayıyla güreştiği görüntüleri internete yayılmış ve yoğun ilgi çekmişti. Görünüşe göre, Nurmagomedov'un yolundan gitmek isteyen çocuklar için bu, bölgede bir ritüel haline gelmeye başladı.

Abdulmanap Nurmagomedov Facebook'tan "Kardeşlerimizin eğitimi başladı. Büyük ödüllere giden yolda bu iyi bir örnek" ifadeleri ile birlikte bir erkek çocuğunun yavru bir ayıyla güreştiği görüntüleri yayınladı.

Videoda çocuğun şampiyon dövüşçünün çocukluğundaki gibi ayıyla güreştiği görüldü.



