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Dağıstanlı çocuk, ayı yavrusu ile güreşti

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov’un babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, geçmişte oğlunun yaptığı gibi ayıyla güreşen bir çocuğun görüntülerini yayınladı.

UFC şampiyonu Nurmagomedov'un şampiyon olmadan 10 yıl önce çocukken bir ayıyla güreştiği görüntüleri internete yayılmış ve yoğun ilgi çekmişti. Görünüşe göre, Nurmagomedov'un yolundan gitmek isteyen çocuklar için bu, bölgede bir ritüel haline gelmeye başladı.

Abdulmanap Nurmagomedov Facebook'tan "Kardeşlerimizin eğitimi başladı. Büyük ödüllere giden yolda bu iyi bir örnek" ifadeleri ile birlikte bir erkek çocuğunun yavru bir ayıyla güreştiği görüntüleri yayınladı.

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Videoda çocuğun şampiyon dövüşçünün çocukluğundaki gibi ayıyla güreştiği görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
dağıstan ayı yavrusu nurmagomedov ayı güreş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ayı yavrusu çocukla oyun oynuyor ne güreşmesi . adamlar uçtu, nerdeyse ölümsüzlüğü bulmak üzereler. bunlar hala ayı kaplan gibi saçma sapan muhabbetler yapıyorlar.la olum yetişkin bir ayı tek pençe darbesiyle bir öküzü öldürebiliyor, ne insanı mal mısınız siz ?
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