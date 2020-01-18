YURTHABER
  4. Dağlardan çocuklar için 30 kamyon kar getirildi

Dağlardan çocuklar için 30 kamyon kar getirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan çocuklara kar sürprizi yaptı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan çocuklara kar sürprizi yaptı. Torosların yüksek kesimlerinden getirilen 30 kamyon kar Atatürk Kültür Merkezi önüne geceden döktürülerek çocuklar karla buluşturuldu.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline başlayan Manavgatlı çocuklara hediye vermek ve hiç kar görmemiş çocukları eğlenceli atmosferde karla buluşturmak için Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden kente 30 kamyon kar getirtti. “Haydi çocuklar kar topu oynamaya" sloganıyla Kar-NE Şenliği düzenleyen Manavgat Belediyesi kentte yaşayan çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Aralarında hiç kar görmemiş çocukların da bulunduğu binlerce kişi Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde buluşarak kartopu savaşı yaptı. Şenlik alanına erkenden gelen Başkan Sözen de kartopu oynamayı ihmal etmedi. Başkan Sözen’i karşılarında gören çocuklar, karın üzerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar eğlencesinin vazgeçilmezlerinden olan sucuk ekmek, alanda yorulan ve acıkan çocuklara Başkan Sözen tarafından dağıtıldı. Çocuklar ayrıca pamuk şeker ve balon standı ile şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Çocuklar, güneşli cumartesi gününde karla oynamanın keyfini yaşadıklarını belirterek, bu imkanı sunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarla bir arada olabilmek, onları mutlu etmek, yüzlerindeki tebessümü görebilmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Sözen, " Hayatlarında hiç kar görmemiş çocukların da aralarında bulunduğu birçok çocuğumuzla burada bir araya geldik. Son derece keyifli bir ortamda çocuklarımızın mutluluğunu paylaştık. Bizler onlar için varız. Hayatı onlar için güzelleştirmeye devam edeceğiz " dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısıAhıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı
Gökçe’den Kalkan’a noter müjdesiGökçe’den Kalkan’a noter müjdesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Derin Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Burcu Alan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor'un Antalya kampı

Kayserispor'un Antalya kampı

Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası

Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.