Daha fazla doğum günü hediyesi alabilmek için 35 kadınla sevgili olan Japon adam sosyal medyada ses getirdi

Doğum günlerinin en güzel yanı hiç şüphesiz hediyelerdir. Herkes doğum gününde özel olduğunu hissetmek ister. O gün sadece onlara aitmiş gibi davranırlar. Ancak Japonya’da yaşayan Miyagawa isimli adam doğum günü hediyesi işini bambaşka bir boyuta taşıdı. Daha fazla doğum günü hediyesi almak için 35 kadınla sevgili olan Miyagawa hepsine doğum tarihini farklı olarak söyledi.

PAHALI HEDİYELER ALDIRTTI

Kadınlara ciddi bir ilişki düşündüğünü söyleyen ve doğum gününde pahalı hediyeler aldırtan Miyagawa’nın dolandırıcılık hikayesi uzun süre devam etti. Sevgili olduğu kadınlar onun için 100 bin Japon Yeni (8 bin TL) değerinde hediyeler aldı. O miktarların dışında özel dikim takım elbiseler ve Takashi’nin çalıştığı yerdeki duş cihazlarını birlikte olduğu kadınlara satmak da bulunuyor. Bu olayı ortaya çıkaran da yine dolandırılan kadınlar oldu. Takashi'nin mağdur ettiği kadınlar bir şekilde birbirleriyle iletişme geçtiler ve delillerle birlikte toplanarak polise gittiler.



