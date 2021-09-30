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“Fala inanma falsız kalma” sözünün ispatı! Fal kurabiyesinden çıkan yazı hayatını değiştirdi

30.09.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta “Someonefromthe80’s” adını kullanan Amanda ismindeki kadın hayatının bir gecede yaşadığı muhteşem değişimi paylaştığı videoda anlattı. 5 yıl öncesinde düzenli gelirini kaybettiğini ve kendisini çok kötü hissettiği bir dönemde olduğunu söyleyen Amanda, bir gecede milyoner olma hikayesini anlattı.

“Fala inanma falsız kalma” sözünün ispatı! Fal kurabiyesinden çıkan yazı hayatını değiştirdi

Beklenmedik şekilde işini kaybettikten kısa bir süre sonra Amanda faldan çıkan motive edici cümlenin sonrasında yeni kariyer planlaması sayesinde milyoner oldu. O sıralarda 30 yaşında olan iki çocuk annesi TikTok’ta yayınladığı milyoner olma videosu ile dikkatleir çekti. Hayatının en zor dönemlerinden birinin içinde olduğu sırada eşinin Çin yemeği sipariş ettiğini ve gelen kurabiye fallarından birini açtığını söyleyen Amanda kağıtta, “İş hayatında alışılmadık derecede başarılı olacaksın” yazılı olduğunu açıkladı.

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“FAL DOĞRU ÇIKTI”

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Kaybedecek bir şeyi olmadığını düşündüğü için yeni bir iş planı yapan Amanda, reklam şirketi kurmak için eşinden borç aldı. Amanda’nın özel yapım afişlerinden ikisi sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı ve bir gecede milyoner olmasını sağlayacak başarı hikayesini yazmaya başladı.

“BUNU GÖRMEM GEREKİYORDU”

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Amanda'nın paylaşımı kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Hayatında benzer bir süreçten geçtiğini söyleyen pek çok kullanıcı paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bir TikTok kullanıcısı, “Bunu görmem gerekiyordu, zor bir şeyden geçiyordum,ama güneş tekrar parlayacak” dedi. Amanda takipçisinin yorumuna ise “Sana inanıyorum. Evrene güven, işareti ara ve çeneni kaldır” sözleriyle destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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