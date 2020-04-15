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Daha iyi bir buzdolabı temizliği için bu tüyolara kulak verin! Karbonat ve sirke...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Buzdolabı mutfaklarımızın yıllardan beri de değişmeyen demirbaşı. Buzdolabı da mutfağın diğer parçaları gibi zaman içerisinde kirleniyor. Bu nedenle düzenli aralıklarla buzdolabının temizliğini yapmak gerekiyor. Size göstereceğimiz basit adımları takip ederek buzdolabınızın temizliğini kolayca yapabilirsiniz.

Daha iyi bir buzdolabı temizliği için bu tüyolara kulak verin! Karbonat ve sirke...

Mutfaktaki biricik yoldaşınız buzdolabının temizliği ve düzenli görünmesi, özellikle mutfakta zaman geçirmeyi sevenlerin kafasını meşgul eden bir konu. Bazen dakikalarca kapağını açıp içine baktığınız buzdolabının kapağı açıldığında herkes hijyenik bir görünüme eşlik eden mis gibi kokuları duymak ister. Düzenli aralıklarla buzdolabındaki yiyecekleri kontrol ederek son tüketim tarihi geçenleri atmak, rafları silmek, her şeyin yerli yerinde görünmesi için düzenleyicilerden yararlanmak buzdolabı temizliğinin olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Size göstereceğimiz kolay yöntemler sayesinde adım adım buzdolabı temizliğinizi yapabilirsiniz.

İLK ÖNCE BUZDOLABINIZDA NE VAR NE YOK KONTROL EDİN

1

Buzdolabınızı temizlemeye karar verdiğinize göre yapılması gereken ilk şey güvenlik açısından fişinin çekilmesi olmalı. Daha sonra da buzdolabının içerisindekileri teker teker boşaltmaya başlayın. Bu esnada bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri ve çürüyen sebzeleri atın. Buzdolabının içini tamamen boşalttıktan sonra raflarını tek tek çıkarın, buzdolabı kapağındaki yumurtalığı da almayı unutmayın.

BUZDOLABININ PARÇALARINI KİRDEN ARINDIRIN

2

Buzdolabının içerisinden çıkardığınız yumurtalığı, sebze çekmecesini ve rafları elde bulaşık deterjanıyla yıkayın. Temiz suyla iyice durulayarak kurumaya bırakın. Tamamen kuruduğundan emin olduğunuzda yerine yerleştirin.

TEMİZLİĞE DONDURUCU VE BUZDOLABININ İÇİYLE DEVAM EDİN

Buzdolabının iç kısmını ve derin dondurucuyu size tarifini vereceğimiz özel temizleyici ile kirlerden arındırabilirsiniz. Buzdolabının içini temizlemek için 4 yemek kaşığı suyu ve 2 yemek kaşığı karbonatı yarım kova ölçüsündeki temiz suya karıştırın. Temiz bir bulaşık süngeriyle bu temizlik suyunu kullanarak buzdolabının iç yüzeylerini silin.

Buzdolabının dondurucu kısmını temizlemek için spreyli bir şişenin içerisine 1 yemek kaşığı sirkeyle karbonatı ekleyerek çalkalayın. Bu karışımı dondurucunun yüzeyine sıktıktan sonra süngerle silerek temizleyin.

Buzdolabının içini kendi hazırladığınız temizleyiciyle sildikten sonra son olarak nemli bir bezle tekrar silerek durulamış olacaksınız. Böylece iç kısmın temizliği de tamamlanmış oluyor.

Buzdolabının iç yüzeyini temizlemek için hazırlanan suyu aynı zamanda dış yüzeyi temizlemek için de kullanabilirsiniz veya isterseniz bulaşık deterjanından da yararlanabilirsiniz. Bunun için ıslak süngere bulaşık deterjanı sıktıktan sonra buzdolabının tüm dış yüzeyini silin. Ardından temiz bir nemli bezle durulayın. Son olarak da kuru bezle silerek su lekesi kalmasını engelleyin.

BUZDOLABINIZ MİS GİBİ KOKSUN

Yaptığınız tüm temizliğe rağmen buzdolabından kötü kokular geliyorsa çözümü var. Bunun için 1 su bardağı kadar yeni çekilmiş kahveye ihtiyacınız var. Rafları ve iç yüzeyini temizleyip kirden arındırdıktan sonra içerisinde taze kahve bulunan bardağı bir rafa yerleştirin. Kahvenin kötü kokuyu emerek yok ettiğini göreceksiniz.

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