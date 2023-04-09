Daha önce 4 kez aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses bu seçimde aday olamadı

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Daha önce AK Parti'den 4 kez aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeniden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu.
AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listesini verdi. Gözler ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i aradı. AK Parti milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer al İbrahim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan isimler şöyle:
Bekir Bozdağ
Abdülkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevahir Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Mahmut Kaçar
Nihat Kılıç
Emre Karaçizmeli
Mehmet İlhami Günbegi
Abdullah Aksak
Abdürrahim Toru