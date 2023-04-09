Daha önce 4 kez aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses bu seçimde aday olamadı

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Daha önce AK Parti'den 4 kez aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeniden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu.

İBRAHİM TATLISES LİSTEDE YOK

AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listesini verdi. Gözler ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i aradı. AK Parti milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer al İbrahim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan isimler şöyle:

Bekir Bozdağ

Abdülkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevahir Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Mahmut Kaçar

Nihat Kılıç

Emre Karaçizmeli

Mehmet İlhami Günbegi

Abdullah Aksak

Abdürrahim Toru

