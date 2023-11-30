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Daha önce belediye binası ve öğretmenevi olarak kullanılıyordu, alevler içinde kaldı

30.11.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde daha önce belediye binası ve öğretmenevi olarak kullanılan boş binada yangın çıktı.

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan daha önce belediye binası ve öğretmenevi olarak kullanılan boş binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boş binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binadan çıkan duman gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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