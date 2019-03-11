Daha önce böylesini duymadınız: Hamsili mantı

Karadeniz’de sofraların vazgeçilmezi hamsiden yapılan pilav, kaygana, buğulama ve ekmeğe mantı da eklendi.

Balık restoranı işletmecisi Erşan Yılmaz, hamsi karışımlı mantı yaptı. Müşterilerinin beğenisini sunduğu hamsili mantı, ilgi görüyor.

Sosyal medya hesabında yaptığı Karadeniz lezzetlerini paylaştığını anlatan Erşan Yılmaz, "Bölgemizin ünlü turizm mekanlarında balıkla yapılan yemekleri yapıp hem doğanın güzelliğini hem de buradaki lezzetleri yansıtan videolar çekip, paylaşıyoruz. Çok fazla beğeniliyor. Son yaptığımız lezzet, hamsili mantı oldu. Farklılık yapmayı, yeni tatlar bulmayı çok seviyoruz. Bunun için balıkla ilgili daha farklı ne yemekler yapabiliriz diye yola çıktık. Farklı lezzetleri, özel müşterilerimize sunarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Hamsili mantı da bunlardan biri. Hazırlanışı çok meşakkatli. Özel sipariş üzerine bu farklı lezzeti müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

Hamsinin Trabzonlular için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Balık çeşidi olarak tutulmaz, ayrı bir tür olarak anılır hamsi. Karadeniz insanı, zekasını hamsiye borçludur derler. Biz de hamsiyi fazla yediğimizden dolayı farklı düşünüp, farklı tarifler buluyoruz" diye konuştu.



