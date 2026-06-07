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Daha önce de kalbi durmuştu! Danimarka Ukrayna maçında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı

Danimarka-Ukrayna maçında Christian Eriksen’in aniden fenalaşıp yere yığılması sahada büyük endişe yarattı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle oyun durdurulurken, futbol dünyası gözünü yıldız oyuncunun sağlık durumuna çevirdi.

Daha önce de kalbi durmuştu! Danimarka Ukrayna maçında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı
Cevdet Berker İşleyen

Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan karşılaşmada herkesi korkutan bir olay yaşandı. Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen'in bir anda fenalaşarak yere düşmesi üzerine sağlık ekipleri sahaya girdi. Yapılan müdahale nedeniyle mücadele geçici olarak durduruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA SAHAYA GİRDİ

Karşılaşma sırasında rahatsızlanan Christian Eriksen için sağlık görevlileri vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından oyuncular ve tribünlerdeki taraftarlar büyük bir endişe yaşarken, hakem oyunu durdurma kararı aldı.

Daha önce de kalbi durmuştu! Danimarka Ukrayna maçında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı 1

DAHA ÖNCE KALBİ DURMUŞTU

Eriksen'in sahada fenalaşması, futbol kamuoyunun aklına EURO 2020'de yaşanan dramatik anları getirdi. Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan B Grubu mücadelesinin 43. dakikasında yıldız futbolcu aniden yere yığılmış, sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Daha önce de kalbi durmuştu! Danimarka Ukrayna maçında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı 2

SAHADA HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

O dönem 29 yaşında olan Eriksen'in kalbinin durduğu açıklanmıştı. Sağlık ekipleri sahada yaklaşık 15 dakika boyunca kalp masajı uygularken, yaşananlar milyonlarca kişi tarafından endişeyle takip edilmişti. Futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı olay sonrası karşılaşma durdurulmuş, iki takımın oyuncuları büyük şok yaşayarak soyunma odasına gitmişti.

Daha önce de kalbi durmuştu! Danimarka Ukrayna maçında Christian Eriksen bir anda yere yığıldı 3

YAŞANANLAR ENDİŞE YARATTI

Ukrayna karşısında yaşanan son olayın ardından gözler yeniden Christian Eriksen'in sağlık durumuna çevrildi. Futbolseverler, daha önce kariyerinin en zor anlarından birini yaşayan tecrübeli oyuncudan gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.

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