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Dünya Kupası kasaları doldurdu! Türk devlerine FIFA'dan milyon dolarlık gelir

2026 FIFA Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüpler, FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında önemli bir gelir elde edecek. Türk kulüpleri arasında en yüksek payı ise Galatasaray alacak.

Dünya Kupası kasaları doldurdu! Türk devlerine FIFA'dan milyon dolarlık gelir
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'na gönderdikleri futbolcular sayesinde Süper Lig devleri önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında yapılacak ödemelerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kasalarını milyon dolarlık gelirle dolduracak.

EN YÜKSEK PAY GALATASARAY'IN

Dünya Kupası kasaları doldurdu! Türk devlerine FIFA dan milyon dolarlık gelir 1

Açıklanan tahmini rakamlara göre Galatasaray'ın FIFA'dan yaklaşık 2 milyon dolar, Fenerbahçe'nin 1.9 milyon dolar, Beşiktaş'ın ise 835 bin dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

FIFA'DAN KULÜPLERE DESTEK

Dünya Kupası kasaları doldurdu! Türk devlerine FIFA dan milyon dolarlık gelir 2

FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında, Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere futbolcuların turnuvada geçirdiği süreye göre ödeme yapılıyor. Böylece milli takımlara oyuncu veren kulüpler hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir kazanç sağlamış oluyor.

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