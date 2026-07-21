Dünya Kupası kasaları doldurdu! Türk devlerine FIFA'dan milyon dolarlık gelir

2026 FIFA Dünya Kupası'na gönderdikleri futbolcular sayesinde Süper Lig devleri önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında yapılacak ödemelerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kasalarını milyon dolarlık gelirle dolduracak.

EN YÜKSEK PAY GALATASARAY'IN

Açıklanan tahmini rakamlara göre Galatasaray'ın FIFA'dan yaklaşık 2 milyon dolar, Fenerbahçe'nin 1.9 milyon dolar, Beşiktaş'ın ise 835 bin dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

FIFA'DAN KULÜPLERE DESTEK

FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında, Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere futbolcuların turnuvada geçirdiği süreye göre ödeme yapılıyor. Böylece milli takımlara oyuncu veren kulüpler hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir kazanç sağlamış oluyor.