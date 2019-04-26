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Daha önce duymadığınız mutfakla ilgili 12 şaşırtıcı bilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Oldukça enteresan bilgiler okumaya hazır olun sevgili okur. Çünkü içlerinde gerçekten bu zamana kadar duymadığınız son derece şaşırtıcı şeyler var! Merak edenleri vakit kaybetmeden yazının devamına bekliyoruz :)

Daha önce duymadığınız mutfakla ilgili 12 şaşırtıcı bilgi

Japonların damak tadı bizleri her zamanki şaşırtmaya devam ediyor. Japonların dondurma çeşitleri arasında tavuk kanatlısı, çiğ at etlisi ve yengeçlisi bulunuyor.

Küçüklüğümüzden beri alıştığımız yemek modeli: Ispanağı yoğurtla birlikte tüketmektir. Ancak bu yemek biçimi sağlığımız için faydalı değil. Yoğurt, demir emilimini azaltır. Bu yüzden ıspanakla birlikte tüketilmemelidir.

ıspanak

Doğru sanılan yanlışlardan biri de acı tüketmenin ülsere neden olmasıdır.

Yer fıstığının bir baklagil çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Evet efendim, kendisi bir baklagil türüdür ve toprağın altında büyür.

Son derece enteresan bir bilgiyle karşınızdayız. Eğer evrenin tadına bakabiliyor olsaydık ahududu tadı alacaktık. Çünkü ahududuya bu tadı veren bileşen, tüm evrende de bulunmakta.

ahudu

Ketçap 1930'larda ilaç olarak kullanılmıştır.

Şu aralar değerli yiyecekler arasında olan patates ile inernet sinyalinizi güçlendirebilirsiniz. İçeriğindeki su ve kimyasallar, Wi-fi sinyallerini iyileştirebilir.

Peynirin dünyada en çok çalınan bir yiyecek olduğunu biliyor muydunuz?

mm

Sarımsağın içindeki kimyasal bileşenler, ciltte üçüncü dereceden yanığa neden olabilir. Bunun için sarımsağın cilde direkt olarak uzun süre temas etmesi gerekir.

Kola ilk olarak eczanelerde ilaç olarak satılmıştır.

kola

Çizilmiş mobilyaları eski haline getirmek için kahvenin içine biraz su ilave edin ve bu şekilde temizleyin.

Farkında değiliz ama yılda bir milyon böcek yiyoruz.


Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
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