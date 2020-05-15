Daha önce hiç duymadınız! İşte ilk kez göreceğiniz 8 meyve...

Doğa ananın bizlere sunduğu çeşitli meyve ve sebzeler, sadece bizlerin gördüğüyle sınırlı değil. Dünya üzerinde henüz tanışmadığımız birçok tat, lezzet bulunuyor. Belki birçoğunu tadamayacağız ama varlıklarından, şekil ve isimlerinden haberdar olabiliriz. Dünyanın değişik ülkelerini bir süre ziyaret edemesek de o yerlerin yeme-içme kültürünü sizlere anlatmaya çalıştık. İşte şimdiye kadar hiç duymadığınız 8 enteresan meyve...

Daha önce hiç duymadınız! İşte ilk kez göreceğiniz 8 meyve...

1. DURİAN Kökeni Güneydoğu Asya'daki Malezya ve Tayland'a dayanan durian meyvesi "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Tek bir tanesi 3 kilograma kadar büyüyebilen durianın birçok insanı kendinden uzaklaştıran oldukça kötü bir kokusu var. Kokusuna dayanıp yemeye karar verenler ise kabuğun altından oldukça sulu, etli ve lezzetli bir meyve çıktığını görebiliyorlar.

2. RAMBUTAN Üzerinde uzun tüyler bitmiş bir çileği andıran rambutan, yalnızca tropik bölgelerde yetişiyor. Dışındaki kırmızı renkli kabuk soyulduğunda içinden beyazımsı bir meyve çıkıyor. Tatlı ve ekşi cinsleri bulunan rambutanın üzümü andıran bir tadı var. Güney Asya'nın en bilinen meyvelerinden biri olan rambutan kızartılarak tüketiliyor.

3. JABUTİCABA Jabuticaba hem adıyla hem de yetişme şekliyle dikkatleri çeken değişik bir meyve. Meyvelerin gövdeden direkt bittiği jabuticaba ağacı ekildikten tam 20 yıl sonra ürün veriyor. Antioksidanlar ve çeşitli vitaminler açısından zengin olan bu meyve en çok Brezilya'da bulunuyor. Tadı üzüme benzeyen jabuticabadan reçel, likör ve meyve suyu gibi çeşitli yiyecek ve içecekler de yapılıyor.

4. BAEL Diğer adı "ahşap elma" olan bael, Hindistan'da kutsal olarak kabul edilen bir meyve. Bu meyve çoğunlukla ince ince dilimlenerek kurutuluyor. Kurutulan bael dilimlerinden çay demleniyor veya dilimler öğütülerek baharat olarak kullanılıyor. Aromasını bir kere tadanın bir daha vazgeçemediği bael, Hindistan'da çeşitli hastalıkların tedavisi için de kullanılıyor.

5. MARULA Tohumları protein açısından zengin olan marula meyvesi Afrika'da yetişiyor. Sosyal medyada daha çok "yiyen hayvanları sarhoş eden meyve" olarak bilinen marula, çeşitli içeceklerin yapımında da kullanılıyor. Keskin aromalı, sulu ve sert dokulu marulada portakalın 8 katı kadar C vitamini bulunuyor.

6. AKE Dışı kırmızı, içi sarı-siyah olan ake Jamaika'nın ulusal meyvesi. İçinde yenebilen sarı yumuşak parçalar ve yenemeyen siyah büyük tohumlar var. Yemeden önce kaynatılan ve haşlama suyu toksinlerle dolu olduğu için kesinlikle içilmemesi gereken ake, daha çok sebze gibi tüketiliyor.

7. CUPUAÇU Dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olan cupuaçu, Güney Amerika'ya özgü. Tadı çikolatayla karıştırılmış ananası andıran bu meyvenin ancak testereyle kesilebilen oldukça sert bir kabuğu var. Daha çok hamur işlerinde kullanılan cupuaçu için kendinden yağlı ve tatlı bir meyve diyebiliriz.