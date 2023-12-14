Daha önce oyuncu olarak forma giymişti, başantrenör olarak geri döndü! Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius'a emanet

Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Jasikevicius ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır.
Sarunas Jasikevicius, 2010-11 sezonunda oyuncu Fenerbahçe Beko formasını terletirken, bu süreçte Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.