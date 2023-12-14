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Daha önce oyuncu olarak forma giymişti, başantrenör olarak geri döndü! Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius'a emanet

14.12.2023 17:23 | Son Güncelleme:
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Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko yeni başantrenörünü açıkladı. Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, başantrenörlük görevine Sarunas Jasikevicius'un getirildiğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Jasikevicius ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

DAHA ÖNCE FORMA GİYMİŞTİ

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Sarunas Jasikevicius, 2010-11 sezonunda oyuncu Fenerbahçe Beko formasını terletirken, bu süreçte Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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