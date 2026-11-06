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Rusya Milli Takımı'ndan Batrakov kararı! Resmen açıklandı

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'a Rusya Milli Takımı'ndan davet geldi. 21 yaşındaki futbolcu, kasım ayında Özbekistan ve Venezuela ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde açıklanan 28 kişilik aday kadroda yer aldı.

Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Rusya Milli Takımı'ndan Batrakov kararı! Resmen açıklandı
Cevdet Berker İşleyen

Rusya Milli Takımı'nın kasım ayında oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov da duyurulan kadroda kendisine yer buldu.

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDAN DAVET

Rusya Milli Takımı ndan Batrakov kararı! Resmen açıklandı 1

Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov, milli takım daveti aldı. 21 yaşındaki futbolcu, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayındaki maçları için belirlediği 28 kişilik aday kadroya dahil edildi.

Orta saha oyuncuları arasında yer alan Batrakov, böylece ülkesinin milli takımında forma giyme fırsatı yakaladı.

RAKİPLER ÖZBEKİSTAN VE VENEZUELA

Rusya Milli Takımı ndan Batrakov kararı! Resmen açıklandı 2

Rusya Milli Takımı, kasım ayındaki hazırlık maçlarında Özbekistan ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Rus ekibi, ilk sınavını 12 Kasım'da deplasmanda Özbekistan karşısında verecek. Rusya, 17 Kasım'da ise Venezuela'yı sahasında ağırlayacak.

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Rusya son dakika galatasaray milli takım Aleksey Batrakov
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