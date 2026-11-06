Rusya Milli Takımı'ndan Batrakov kararı! Resmen açıklandı

Rusya Milli Takımı'nın kasım ayında oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov da duyurulan kadroda kendisine yer buldu.
Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov, milli takım daveti aldı. 21 yaşındaki futbolcu, Rusya Milli Takımı'nın kasım ayındaki maçları için belirlediği 28 kişilik aday kadroya dahil edildi.
Orta saha oyuncuları arasında yer alan Batrakov, böylece ülkesinin milli takımında forma giyme fırsatı yakaladı.
Rusya Milli Takımı, kasım ayındaki hazırlık maçlarında Özbekistan ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
Rus ekibi, ilk sınavını 12 Kasım'da deplasmanda Özbekistan karşısında verecek. Rusya, 17 Kasım'da ise Venezuela'yı sahasında ağırlayacak.
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