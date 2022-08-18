Daha sağlıklısı yok: Nefis sorbe tarifi! Sorbe nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Yemekten sonra ağır gelmeyecek ferahlatan tatlılar tercih ediyorsanız çilekli sorbe tarifi de vazgeçilmez yaz tatlılarınızdan olabilir. Bu tarif diğer tatlılara göre çok daha zararsız ve lezzetli. Çok az malzemeyle yapılan çilekli sorbe tarifini mutlaka denemelisiniz.

ÇİLEKLİ SORBE TARİFİ

Malzemeler

600 gram çilek

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Yapılışı

Sorbe yapımı için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın.

Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın.

Şurup kıvamına gelen şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakın.

Sap ve yeşil kısımlarını temizlediğiniz çilekleri bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzdürün. Küçük parçalara bölüp blenderdan geçirin.

Hazırladığınız çilek püresini taze sıkılmış limon suyu ve soğuyan şerbet karışımıyla karıştırın. Arzuya göre bu aşamada ince çekilmiş çikolata parçaları katın.

Ağzı kapalı cam bir kaba aldığınız çilekli sorbe karışımını -18 derecede muhafaza edin. Yoğun ve koyu bir kıvam alana kadar her 30 dakikada bir dondurma kıvamına gelene kadar kaşık yardımıyla karıştırın. 5-6 saat boyunca bu işlemi tekrarlayın.

AFİYET OLSUN!



