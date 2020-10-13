Daha yeşil bir Melikgazi için ağaçlar yolda

Ekim ayına kadar yaklaşık 45 bin civarı ağaç diken Melikgazi Belediyesi, yıl sonuna kadar 60 bine yakın ağacı ilçe genelinde toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir çevre bırakmak istediklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde yaklaşık 60 bin büyük ağacı toprakla buluşturmuş olacağız. Durmadan yorulmadan Melikgazi’yi ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Bu açıdan coğrafi ve yerleşim alanlarına uygun, çevresi ve doğası ile bütünleşen fidan dikimine önem verilecektir. Bu açıdan bizzat Yalova, Sakarya ve Bursa gibi şehirlerden bizzat yerinde inceleme yaparak fidan ve ağaç alımı gerçekleştiriyoruz. Yeşil, güzel bir dünyanın ilk adımı doğası ile uyumlu bir çevreden geçiyor. Melikgazi doğal bitki örtüsü ve arazi yapısı ile yeşillendirmeye müsait bir yerleşim alanı. Belli bir program ve plan içerisinde doğru yere doğru ağaç çeşidini belirleyerek bunların toprak ile buluşturulmasını sağlıyoruz. Ağaçları katılımcı belediyecilik örneği ile sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve dernek üyelerimiz ve vatandaşlarımızın katılımı ile yapıyoruz. El ele vererek ilçemizi daha yeşil bir Melikgazi haline getireceğiz” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kral ağacı, akçaağaç, dişbudak, çınar, meşe, söğüt, süs elması, eriği, kirazı, armudu, iğde ağacı gibi çeşitli türde yeni ağaçlar alındığını söyledi.

