Daikin Akademi sektörün dijitalleşme okulu oldu

İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye Akademi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimlerini aralıksız sürdürürken, salgın döneminde dijital teknolojilerin gelişimini, yeni iş modelleriyle harmanlayarak eğitimlerini genişletti.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, sektör çalışanlarının yanı sıra teknik lise öğretmenlerinden, üniversite ve lise öğrencilerine kadar toplam 45 bin kişinin eğitim aldığı akademinin salgında mottosu "dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çeviklik" oldu.

Salgın birlikte hayatın vazgeçilmezi halini alan dijitalleşme, iş dünyasında daha da çok öne çıkıyor. Dijitalleşme sürecine çalışanlarını dahil etmeyen şirketler, bu dönemde sınıfta kalırken, süreci bir bütün olarak ele alan şirketler ise öne çıkıyor.

Daikin’in çatısı altında 2012 yılında kurulan akademide, Akademi İcra Kurulu’nun geliştirdiği F25 stratejilerinin odağını; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, çeviklik, performansı dönüştüren liderlik ve öğrenen organizasyon temaları oluşturdu. Sadece Daikin çalışanlarına değil, tüm sektöre açık olan akademide, kurulduğu günden bugüne kadar 45 bin kişiye eğitim verilerek kişisel, mesleki ve teknik gelişim imkanı sağlandı.

Profesyonellerin yanı sıra çok sayıda teknik lise öğretmenin de eğitim aldığı akademide, üniversite ve teknik lise öğrencilerinin de eğitimine katkıda bulunuldu. Sektör eğitimlerinin yüzde 90’ının verildiği Daikin Türkiye Akademi, özellikle salgında dijital dünya ile uyumlu çalışabilen, nitelikli personeller yetiştirerek, iklimlendirme sektörüne katkı sunmaya devam etti.

- "Pandemi öncesinde hibrit öğrenme modellerini hayata geçirmeye başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Akademi Bölüm Müdürü Birsen Atakay, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yapılan işlerin gereklilikleri ve içeriklerinin de sürekli değişim gösterdiğini belirtti.

Salgın sürecinin ardından eski çalışma ve öğrenme şekillerine dönülemeyeceğinin pek çok araştırmayla net bir şekilde ortaya konulduğunu aktaran Atakay, "Akademi olarak pandemi öncesinde de gündemimizde olan ‘dijital dönüşüm’ ve buna uygun karma, hibrit öğrenme modellerini hayata geçirmeye başladık." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda LMS (Learning Management System) programı ve Daikin Mobile uygulaması ile akademide eğitim alan herkesin gelişim yolculuğuna ivme kazandırdıklarını belirten Atakay, kendi e-eğitim kataloglarını oluşturmak adına iç eğitmenleriyle a-senkron eğitim videoları da çektiklerini bildirdi.

Atakay, salgınla birlikte 2020 yılının Daikin Türkiye Akademi için bir yenilenme ve yapılanma yılı olduğunu, özellikle paydaşlar için gerçekleştirilen teknik ve mesleki eğitimler için ciddi bir altyapı çalışmasına başladıklarını vurguladı.

2020’de tüm çalışan ve paydaşlara toplam 494 adet ve 14 bin 866 adam-saat eğitim verildiğini aktaran Atakay, şynları kaydetti:

"Eğitim müfredatlarımızda, tüm paydaşlarımızın oryantasyon programlarını ve öğrenme şekillerini güncelleme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda sektör çalışanlarımızın sadece belirli ürünler için değil, işlerini geliştirebilmeleri adına da farklı bilgi ve deneyimi kazanmalarını da hedefliyoruz. Salgın süresince yüz yüze yapılamayan teknik eğitimleri çevrim içi ortama taşıdık. Ayrıca eğitim videolarımız ve dijital altyapımız ile sahanın gelişimini destekledik. Değişen ve gelişen iş yapış şekillerimiz için de tüm yenilikleri hızlı bir şekilde saha ile paylaşarak sürece uyumlarını kolaylaştırdık."

Özellikle servis çalışanları için teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Atakay, onların arasından ‘gelişim elçileri’ çıkarmayı ve böylece daha da güçlenmeyi hedeflediklerini vurguladı.

- "Dijital İç Eğitmen Gelişim sürecimiz yıl boyunca devam edecek"

Birsen Atakay, sektör eğitimlerinin yüzde 90’ının iç eğitmenler tarafından verildiğini belirterek, "Eğitmenlerimizin de dijital dünyada yeni yetkinlikleri kazanmaları ve eğitimlerin verimlerini artırabilmelerini istiyoruz. Bu kapsamda pandeminin başında başladığımız ‘Dijital İç Eğitmen Gelişim’ sürecimiz de tüm yıl boyunca devam edeceki." bilgisini paylaştı.

Daikin’in sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde öncü ve rol model uygulamaları hayata geçirdiğini bildiren Atakay, Daikin Türkiye Akademi olarak bu projelerin bilgi ve öğrenme ile desteklenmesi, sürdürülebilirliği için ilgili departmanlar ile stratejik ortaklık içerisinde bulunulmasına önem verdiklerini aktardı.

Sakura Kadın Teknisyen Projesi kapsamında verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Atakay, "Son bir yılda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız büyük hız kazandı. Enerji verimliliği alanında yapacağımız iş birlikleri ve güçlü iç eğitmen kadromuz ile toplumsal fayda sağlayacak çalışmalara sıklıkla yer vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

