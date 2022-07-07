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Daikin Avrupa, 300 milyon avro yatırımla Polonya'da ısı pompası fabrikası açıyor

07.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi: - "Daikin, Avrupa'da ısı pompası ile ısıtma pazarının önde gelen bir şirketi olarak toplumun fosil yakıtı ile çalışan kazanlar yerine ısı pompaların geçişlerinde karşılaştıkları güçlükleri kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, ürün geliştirme ve hizmet yeteneklerimizi güçlendirmekteyiz"

İSTANBUL (AA) - Daikin, Polonya'nın Lodz kentinde evlerde kullanılan ısı pompalarının üretimini gerçekleştirecek yeni bir fabrika için 300 milyon avro yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, FUSION 25 kapsamında ısıtma ürünleri faaliyetleri için ısı pompalarında Avrupa'yı ilk öncelikli bölge olarak değerlendirirken, bölgedeki yatırımlarının ivmesini artırdı.

Çevreci buluşları ve ürünleriyle haklı bir yer edinen Daikin, Belçika, Çekya ve Almanya'daki mevcut Avrupa üretim tesislerine ek olarak Polonya'da evlerde kullanılan ısı pompalarının üretimini gerçekleştirecek yeni bir fabrika için 300 milyon avro yatırım yapacağını duyurdu.

Daikin Avrupa'nın geçen yıl açıkladığı FUSION 25 stratejik yönetim planı için ayrılan 840 milyon avroya ek olarak gerçekleştirilen yeni yatırımla Daikin Avrupa'nın toplam yatırım miktarının 2025 yılı itibarıyla 1,2 milyar avroyu aşması bekleniyor.

Daikin'in Polonya'daki ilk üretim tesisi olma özelliği taşıyan fabrika, Temmuz 2024'te temmuz ayında işletmeye alınacak.

- "Yatırımla, büyük ülkelerde pazar payı bakımından birinci sırada olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi, Daikin'in Avrupa'daki ilk net sıfır emisyon fabrikası olma özelliği taşıyan yatırımıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Daikin, Avrupa'da ısı pompası ile ısıtma pazarının önde gelen bir şirketi olarak toplumun fosil yakıtı ile çalışan kazanlar yerine ısı pompaların geçişlerinde karşılaştıkları güçlükleri kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, ürün geliştirme ve hizmet yeteneklerimizi güçlendirmekteyiz. Bu düşünce doğrultusunda şimdi de Polonya'da yeni bir fabrika kurmaya karar verdik. Bu fabrika, Daikin Avrupa Grup dahilinde ısı pompası ile ısıtma gücü açısından en yüksek kapasiteye sahip olacaktır. Bu yatırımla, büyük ülkelerde pazar payı bakımından birinci sırada olmayı hedefliyoruz."

Daikin'in Avrupa'daki üretim kapasitesini yeni yatırımlar ve mevcut tesislerdeki istihdamı artırarak gerçekleştirdiğini belirten Daikin Avrupa Başkan Yardımcısı Hiromitsu Iwasaki de "Bu yeni fabrikayı Polonya'da kurma kararımız, Daikin'in Avrupa'da hızla artan talebi karşılama kararlılığının göstergesidir. Polonya, çok sayıda vasıflı işçinin bulunduğu bir ülkedir ve yeni fabrika 2025 yılı itibarıyla 1000 kişiye iş olanağı sağlayacaktır. Çabalarımız sonucunda 2025'e geldiğimizde şu andaki üretim hacmimizin 4 katına çıkarak hızla büyüyen pazara istikrarlı bir şekilde tedarik sağlayan üretim sistemini kurmuş olacağız. Bu yeni fabrikayla yakınlık stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu, Avrupa'da satılan tüm ısı ürünlerinin Avrupa'da üretilmiş olacağı anlamına geliyor. Bunun ötesinde, yeni fabrika Daikin'in Avrupa'daki ilk net sıfır emisyon fabrikasıdır." ifadelerini kullandı.

Daikin Avrupa Isıtma ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Patrick Crombez ise son 10 yıl içinde Avrupa'daki ısı pompası pazarının güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini, 2021'e gelindiğinde ise yılda 1 milyonun üzerinde ünite satıldığını bildirdi.

Crombez, Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında Avrupalı liderlerin kıtanın 2050 yılında iklim nötr bir kıta haline gelebilmesi için net bir yol haritası tanımladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fit for 55 (sera gazlarının yüzde 55 oranında indirilmesi) ve son olarak uygulamaya alınan REPowerEU ile Avrupa'da emisyonları azaltılması için yapılan eylemleri hızlandırmayı ve fosil yakıtlara olan bağlılığı azaltmayı öngördüler. Isı pompası bu hedeflere erişmek için çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ısı pompalarının büyük çapta benimsenmesini bekliyoruz. 2025 itibarıyla her yıl 3 milyon ısı pompası kurulumunun yapılmasını bekliyoruz. Bu da yıllık yüzde 30 oranında bir büyümeyi temsil ediyor. Açıkçası geleceğe yatırım yaparak liderliğimizi bir kez daha perçinlemeyi amaçlıyoruz."​​​​​​​

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