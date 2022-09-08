Daikin uzmanlarından "Korsan servislere dikkat" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Daikin uzmanları, özellikle internet reklamlarına tıklayan ve kombi bakımı yaptırmak isteyen tüketicilerin bilmeyerek korsan servisleri aradığını ve yetkili servis olmayan kişilere kombi bakımı yaptırarak yanlış uygulamalar nedeni ile daha fazla para ödediklerini belirterek tüketicileri uyardı.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, tasarruf tedbirleri kapsamında, artan enerji maliyetlerine karşı kombi bakımları kış mevsimine girerken daha önemli hale geldi.

Korsan servislere dikkati çeken Daikin uzmanları, özellikle internet reklamlarına tıklayan ve kombi bakımı yaptırmak isteyen tüketicilerin bilmeyerek bu servisleri aradığını ve yetkili servis olmayan kişilere kombi bakımı yaptırarak yanlış uygulamalar nedeni ile daha fazla para ödediklerini söyleyerek tüketicileri uyardı.

Uzmanlar, bakım için gelen servislerin yetkili servis olup olmadığını çağrı merkezlerinden öğrenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bakım ve doğru kullanımla ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini belirten uzmanlar, faturaların yüzde 35’e kadar düşürülebileceğini vurguluyor.

Tüketicilerin kullanım hatalarının yanı sıra montaj aşamasında baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması gibi konulara dikkati çeken uzmanlar, bu tür sorunların, cihazların bozulmasına veya veriminin düşmesine neden olacağını belirtiyor.

Daikin uzmanları kombi bakımlarında 'Ucuz olsun' düşüncesiyle korsan servislerden hizmet almanın sonraki günlerde daha büyük masraflara yol açabileceğine ifade ederek, kış aylarını rahat geçirmek için kombi bakımlarınızı yaptırmak ve bu hizmeti mutlaka yetkili servislerden alınması gerektiğini vurguluyor.

Enerji faturalarını düşürmenin yollarına yönelik ise uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Ateşleme ve alev komponentlerinin zamanla yıpranması ve kurum yapması verimi düşürür. Bunun dışında tesisatta ve radyatörlerin üst kısmında oluşan hava, su akışını azalttığı için ısı transferi bundan olumsuz anlamda etkilenir ve yeterince ısıtma yapamaz hale gelir. Özellikle kış aylarında enerji tasarrufu nedeniyle kombiyi kapatmak yerine en düşük derecede açık tutmak en doğru yöntemdir. Çünkü kombi kapalı olduğu zaman mekânlar hızla soğur, kombi açıldığında ise önce duvarlar ısınmaya başlar. Bu süreçte kombi ortamı hızla ısıtabilmek için verimli aralık olan 50/30 sıcaklığında çalışmak yerine daha verimsiz yanma meydana gelen üst sınırlarda, 80/60 sıcaklıklarında çalışmak zorunda kalır. Bu durumda bile konutların ya da binaların içleri hala soğuk kalmaya devam eder. Bu da daha fazla enerji kullanma gereksinimi, dolayısıyla daha yüksek fatura anlamına gelir. Hatta kış ayları gelmeden kombiyi düşük derecede çalıştırmak duvarları ısıtacağından daha sonrası için konforu artıran ve enerji tüketimini düşüren bir çözüm oluşturur. Bu tür durumlar oda termostatı veya TRV ile kontrol edilmelidir."

Daikin uzmanları, tüketicilere doğru kullanımla ilgili olarak ise şu önerilerde bulunuyor:

"Ucuz olması nedeniyle ikinci el kombileri tercih etmeyin. Kombiler CE şartlarına göre üretilir. Dolayısıyla üretim sırasında ve sonrasında test edilir. İkinci el kombiler ise toplama veya orijinal olmayan parçalar barındırır. Yeniden uygun standartlarda verim testlerinden geçmemiş bir kombinin verimli çalışması düşünülemez. İkinci el kombi alırsanız, sonraki günlerde daha yüksek fatura ve daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz. Üstelik kış ortasında kombisiz kalarak hem ekonomik mağduriyet hem ev konforunuzun bozulması hem de sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz oluşur. Kış aylarında uzun bir tatile gidecekseniz enerji(elektrik) ve gaz beslemelerini devre dışı bırakmayın. Çünkü istemeden anti-blokaj ve don koruma fonksiyonlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Koruma sistemlerinin devre dışı kalması ise haraketli parçaların sıkışmasına ve su sıcaklığı sıfır derecenin altına düştüğünde kombinin içindeki suyun donmasına ve donarak kombi parçalarına zarar vermesine neden olur."

Kombide veya tesisatta su kaçağı olması durumunda kombiye su doldururken su basıncının 1,5 bardan fazla basılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, şu değerlendirmede bulundu:

"1,5 bardan daha fazlası, kombi devreye girdiğinde suyun daha fazla genleşmesine neden olur. Bu durum genleşme tankının diyaframına zarar verebilir ve emniyet ventilinden fuzuli su boşaltmasına neden olur. Kombiye su doldururken su basıncının 1,0 bardan az olması, kombi devreye girdiğinde eşanjörde aşırı ısınmaya veya tesisatta hava kabarcıklarına neden olabilir. Tesisatta hava kabarcıklarının oluşması pompada kavitasyona, yani pompa pervanelerinin kırılmasına neden olur. Radyatörlerin önünü ya da üzerini kapatacak dekoratif uygulamalardan kaçının. Kalorifer peteklerini çamaşır kurutmak için kullanmayın. Üzeri çamaşırla kaplı petekler, yeterince ısıtma yapmadığı gibi enerji harcamasını da artırır. Ayrıca ortamdaki nem dengesini bozduğu için sağlık açısından problemlere yol açabilir."

