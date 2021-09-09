Daikin'den kış öncesi evde ısı tasarrufu için ipuçları

İSTANBUL (AA) - Daikin, kış aylarında uygun maliyetlerle ısınmak için kombi bakımlarının yaptırılmasını, soğuklar tam başlamadan kombiyi düşük ayarda çalıştırarak duvarların ısıtılmasını ve kombi su basıncının 1.5 barı aşmamasını öneriyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, enerji tüketim bedellerinin artması, tüketicileri enerji tasarrufu konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.

Kabarık enerji faturalarını aza indirmenin yollarını arayan tüketiciler, küçük maliyetleri göze alarak cihazlarını yüksek tasarruf sağlayan A sınıfı ürünlerle değiştirmek, düzenli olarak kombi bakımını yaptırmak ya da verimi artırma amacıyla termostatik vana ve oda termostatı gibi aparatları edinmeye yöneliyor.

Daikin, tüketicilerin artan enerji faturalarını aşağıya çekebilmesi için çeşitli önerilerde bulunuyor. Bu önerileri dikkate alan tüketiciler, hem daha tasarruflu ısınıyor hem de üst düzey konfor yaşıyor.

- Kombinin yıllık bakımı önemli

Daikin uzmanları, tüketicilerin kullanım hatalarının yanı sıra montaj aşamasında baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması gibi konulara dikkati çekiyor. Uzmanlar, bu tür sorunların, cihazların bozulmasına veya veriminin düşmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yıllık kombi bakımı yaptırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Daikin uzmanları, enerji faturalarını düşürmenin yollarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ateşleme ve alev komponentlerinin zamanla yıpranması ve kurum yapması, verimi düşürür. Bunun dışında tesisatta ve radyatörlerin üst kısmında oluşan hava, su akışını azalttığı için ısı transferi bundan olumsuz anlamda etkilenir ve yeterince ısıtma yapmaz hale gelir. Aynı şekilde kombi alt bağlantı filtrelerinin temizlenmemesi de verim kaybına neden olur. Bu nedenle öncelikle kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından çok önem taşır. Kombi bakımlarında ‘ucuz olsun’ düşüncesiyle korsan servislerden hizmet almak, sonraki günlerde sizi daha büyük masraflarla baş başa bırakabilir. Kış aylarını rahat geçirmek için kombi bakımlarınızı yaptırmanız ve bu hizmeti mutlaka yetkili servislerden almak gerekir."

Tüketicilerin genelde evde bulunmadıkları ve tatilde oldukları zamanlarda kombiyi çalıştırmamasının da yanlış bir uygulama olduğunu belirten Daikin uzmanları, "Özellikle kış aylarında enerji tasarrufu nedeniyle kombiyi kapatmak yerine en düşük derecede açık tutmak en doğru harekettir. Çünkü kombi kapalı olduğu zaman mekanlar soğur, kombi açıldığında ise ilk önce duvarlar ısınmaya başlar. Bu durumda bile konutların ya da binaların içleri hala soğuk kalmaya devam eder. Bu da daha fazla enerji kullanma gereksinimi, dolayısıyla daha yüksek fatura anlamına gelir. Hatta kış ayları gelmeden kombiyi düşük derecede çalıştırmak duvarları ısıtacağından daha sonrası için konforu artıran ve enerji tüketimini düşüren bir çözüm oluşturur. Bu tür durumlar, oda termostatı veya TRV ile kontrol edilmelidir." ifadelerini kullandı.

- "Enerji maliyetinden tasarruf ederek kombi çalıştırmanın yolları

Açıklamada, enerji maliyetinden tasarruf ederek kombi çalıştırmanın "9 altın kuralı" şöyle sıralandı:

"Kombinizin yıllık bakımlarını mutlaka yaptırın. Asla korsan servislerden hizmet almayın, mutlaka yetkili servislerden yardım isteyin. Ucuz olması nedeniyle ikinci el kombileri tercih etmeyin. Kombiler, CE şartlarına göre üretilir. Dolayısıyla üretim sırasında ve sonrasında test edilir. İkinci el kombiler ise toplama veya orijinal olmayan parçalar barındırır. İkinci el kombi alırsanız sonraki günlerde daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz. Üstelik kış ortasında kombisiz kalarak hem ev konforunuzun bozulması hem de sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz oluşur. Kombiyi çalıştırdığınızda ilk etapta duvarlar ısınır. Ev ya da bina ısınmaya başlayıncaya kadar enerji tüketimi fazla olur. Bu nedenle soğuklar tam anlamıyla başlamadan düşük ayarda kombiyi çalıştırıp duvarların ısınmasını sağlayın. Bu davranış, konforunuzu sağlarken yakıt tüketiminizi de azaltır. Kış aylarında uzun bir tatile gidecekseniz enerji ve gaz beslemelerini devre dışı bırakmayın. Çünkü istemeden anti-blokaj ve don koruma fonksiyonlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Koruma sistemlerinin devre dışı kalması ise haraketli parçaların sıkışmasına ve su sıcaklığı sıfır derecenin altına düştüğünde kombinin içindeki suyun donmasına neden olur.

Kombide veya tesisatta su kaçağı olması durumunda kombiye su doldururken, su basıncını 1.5 bardan fazla basmayın. Bundan daha fazlası, kombi devreye girdiğinde suyun daha fazla genleşmesine neden olur. Bu durum genleşme tankının diyaframına zarar verebilir ve emniyet ventilinden fuzuli su boşaltmasına neden olur. Kombiye su doldururken su basıncının 1.0 bardan az olması, kombi devreye girdiğinde eşanjörde aşırı ısınmaya veya tesisatta hava kabarcıklarına neden olabilir. Tesisatta hava kabarcıklarının oluşması pompada kavitasyona, yani pompa pervanelerinin kırılmasına neden olur. Kombiden suyu tahliye etmek için 3 bar emniyet ventilinin açılmaması gerekir. Çünkü 3 bar emniyet ventili, güvenlik amaçlıdır. Sistemdeki suyun basıncı artması halinde kombiyi korumak için bir önlemdir. Kullanımda tüketici tarafından açılmaması gerekir. Radyatörlerin önünü ya da üzerini kapatacak dekoratif uygulamalardan kaçınılmalıdır. Kalorifer peteklerini çamaşır kurutmak için kullanmayın. Üzeri çamaşırla kaplı petekler, yeterince ısıtma yapmadığı gibi enerji harcamasını da artırır. Ayrıca ortamdaki nem dengesini bozduğu için sağlık açısından problemlere yol açabilir. Tüketici hataları dışında montaj aşamasındaki hatalar da önemlidir. Baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması, kombide sürekli olarak arıza oluşmasına neden olur. Montaj sırasında yetkili servislerden hizmet almanız olası masrafların önüne geçecektir."

