Dainis Kazakevics: Geri dönmek zor oldu ama başardık

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Türkiye ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Letonya’da teknik direktör Dainis Kazakevics, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Kazakevics, "Takımımız için çok zor maçtı. Türkiye iyi bir takım ve lider konumda. Bugün gruptaki üçüncü maçımızdı ve oldukça yorucu bir dönem oldu. Maçın başında birkaç hata yaptık ve gol yedik. Bundan sonra oyuna geri dönmek daha da zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum, bugün sahada maksimum seviyede oynadılar. Takımımız oyunu en iyi şekilde değiştirdi. Bu maçtan önce bu taktiklere çalışmıştık" ifadelerini kullandı.

Bu maçtan puan almak istediklerini ve bunun için geldiklerini sözlerine ekleyen Dainis Kazakevics, "Bu maçtan puan almak istiyorduk ama böyle gollü bir maç olacağını düşünmemiştik. Kendimize göre bir planımız vardı. Bu taktikleri uygulayarak gol aramak istiyorduk ve bunları yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: REUTERS

