Daisy Lowe sütyensiz paylaşımıyla olay oldu

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe 90'lar tarzıyla yürek hoplattı.

Daisy Lowe, Instagram gönderisinde 90'lardan ilham alan bir kıyafetle boy gösterdi. Sıcak havaları kutlayan ünlü isim sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

32 yaşındaki model, şeffaf siyah üstü ve derin yırtmaçlı eteğiyle beğeni topladı. Ünlü isim paylaşımında "Bugün cuma ve güneş açtı. Bu nedenle 90'lar makyajım ve eteğimle çay içmek isteyebilirim" dedi.

Daisy kısa süre önce henüz 19 yaşındayken bir fotoğrafçının kendisine çekimlere yatak odasında devam edeceklerini söyleyip kendisini yatak odasına götürdüğünü söyleyip tacize uğradığını açıklamıştı.

Ünlü model, yatak odasında poz için uzandığı sırada fotoğrafçının iç çamaşırını çıkarıp cinsel organının kendisine gösterdiğini de eklemişti.



