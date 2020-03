DAKAF’20, on binlerce öğrenciyi kamu ve özel sektörle bir araya getirdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla 10 ayrı ilde düzenlemeyi planladığı bölgesel kariyer fuarlarının üçüncü etabı olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DAKAF’20) açılış töreni Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleşen açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklının yanı sıra; Erzurum Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, paydaş olan Üniversite Rektörleri, şehrin mülki, idari ve yargı erkânı ile kamu kurumu yöneticileri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bölgenin en büyük ve en geniş insan kaynakları etkinliği olma özelliğine sahip Doğu Anadolu Kariyer Fuarı açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Rektör Çomaklı: “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Fırsat Eşitliğini Destekliyor”

Doğu Anadolu Kariyer Fuarına ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi adına kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Rektör Çomaklı konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kariyer fuarlarını, bütün Türkiye’de fırsat eşitliği gibi yüce ve manalı bir amaçla desteklemesinin oldukça değerli olduğunu ve böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yeni Nesil Üniversite olma yolunda ciddi bir mesafe kat ettiklerini belirten Rektör Çomaklı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Atatürk Üniversitesi olarak farkındalık oluşturacak etkinliklere önem veriyoruz. Üniversite mensubiyeti sadece lisans eğitimi ile sınırlı değildir. Bu bilinçle ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini üniversitemize kazandırdık. Kariyer kavramı, kişilerin kimliklerini ve toplumdaki konumlarını inşa etmelerinde önemli hale gelmiştir. İş alanlarının, kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ile olan bağlantısı, kariyere sosyal bir anlam yüklemekte, psikolojik açıdan iş doyumuna erişilmesine katkı sağlamaktadır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde olan Türkiye’mizin son yıllarda iktisadi alanda yakaladığı başarıyı sürdürmesinde, bilim dünyasının önemli parçaları olan biz Üniversitelere büyük görev düşmektedir. Bu itibarla yürüttüğümüz kariyer odaklı çalışmalar ön plana çıkmaktadır. En önemli hedefimiz ise, nitelikli iş gücü olan eğitimli bireylerin, bölge ve ülkemiz ekonomisine kazandırılmasıdır.”

“DAKAF’20, Gençlerimize Yeni Ufuklar Açacaktır”

Üniversitelerin ihtiyaçları karşılayabilmesi ve öğrencilerine de uzun vadeli kariyer planlarında fırsatlar sunabilmesinin için çeşitli projeler üretmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Çomaklı: “Bölgemizdeki gençlerin niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişim sağlamaları amacıyla büyük önem verdiğimiz bu fuarda, sektörün ileri gelen firmaları ve işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesini, öğrencilerin meslekler ve sektörler hakkında doğru bilgiye erişim imkânı sağlayarak doğru kariyer planlanması oluşturmalarını hedefledik. Bu fuarların düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizi ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Sayın Doç. Dr. Salim Atay’a ile ekibine ve hassaten tüm paydaşlarımıza, fuara katılan tüm kurum ve kuruluşlara, sponsor olarak destekleyen kamu ve özel sektör kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyor, tüm katılımcılar için keyifli bir fuar etkinliği olmasının yanında, gençlerimize yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Savcı Sayan: “Doğu Anadolu Bölgesinin Başkenti Erzurum’dur”

DAKAF’20’ye Ağrı Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olan DAKAF’ı gördükçe gururlandığını söyledi.

“Her bölgenin bir başkenti var. Doğu Anadolu Bölgesinin başkenti ise Erzurum’dur. Erzurum bizim umudumuzdur” diyen Savcı Sayan, Erzurum’un gelişmesiyle Ağrı ve diğer bölge şehirlerinin de gelişeceğini vurguladı. “Yetenek Her Yerde” sloganıyla birbirinden yetenekli üniversite öğrencilerinin bir araya geldiğini ifade eden Sayan, ülkemizin milli kalkınmasına katkı sağlayan gençlerimize sahip çıkmamız gerektiğini aktardı.

Başkan Sekmen: “Anadolu’nun Her Yerinden Milli Teknolojiye Katkı Sağlayalım”

DAKAF’20’nin açılışında kürsüye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuşmasına, İdlib’de şehit düşen tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek başladı. DAKAF’20’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Sekmen, Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli günlerden geçtiğini ve önemli bir sınav verdiğini belirtti.

“Bu millet nice badireler atlatmıştır ve Allah’ın izniyle bu süreci de alnının akıyla geride bırakacaktır” diyen Başkan Sekmen şunları söyledi: “Kim, nereden hangi baskı ve saldırıyı yaparsa yapsın millet olarak bunları hep beraber aşacağız. Erzurum’da üniversitelerimizin yerli ve milli teknoloji hamlesine yönelik başarılı çalışmaları var. Biz bunları yakinen takip ediyoruz. İstiyoruz ki artık sadece Ankara’ya bağlı kalmayalım ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden milli teknolojiye katkı sağlayalım. İş insanlarımız arzu ettikleri yetişmiş eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. İşte bu fuarın en önemli işlevi, eğitim alan öğrencileri eleman arayan iş insanlarıyla buluşturmak ve öğrencilerin eğitimlerine uygun iş ortamı hazırlamak. Verilen bu fırsatları iyi değerlendirmek ve gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. İnanıyorum ki tıpkı Atatürk Üniversitesinde olduğu gibi diğer üniversitelerde de önemli çalışmalar var. Ziyaretlerimizde bunları yerinde görüyor ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Atay: “İş Fırsatlarını Öğrencilerimize ve Mezunlarımıza Yansıtacağız”

Öğrenci ile iş dünyasını buluşturmak amacıyla düzenlenen DAKAF’ın, 2020 yılında düzenlenecek 10 fuardan 3.sü olduğu bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, katılımcı firma ve kurumların, fuar alanında 2 gün boyunca stant açarak Doğu Anadolu Bölgesindeki 11 üniversitenin farklı bölümlerinden katılım gösterecek öğrencilere ve mezunlara kendilerini tanıtma olanağı bulacaklarını aktardı.

Üniversite öğrencilerini ilgili sektörlerle buluşturmada köprü vazifesi görecek bu fuarların önemine dikkat çeken Doç. Dr. Atay: “Medeni olmanın temel kriterlerinden bir tanesi, karşı karşıya kaldığımız sorunları analiz edip çözüm üretmek ve gereğini yapmaktır. Ofis olarak ülkemizde yaşayan, üniversite eğitimi almaya hak kazanan her gencin bir yetenek olduğunu biliyoruz. Biz size inanıyoruz lütfen siz de kendinize inanmayı ihmal etmeyin, yeteneklerinizin farkına varın. Bizler de her medeni ülkede olduğu gibi iş fırsatlarını size yansıtacağız. Yıllardır varlığını gösteren bu kadim millet, dünya milletleri arasındaki seçkin yerini korumaya devam edecektir” dedi.

Prof. Dr. Akdağ: “Ülkemizin Geleceği Eğitimdir”

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ise, fuarda toplanmış olan gençlerin ve onlarla bir araya gelen sektördeki temsilcilerin ülkemizin geleceğini temsil ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Akdağ: “Üniversitelerimizin en önemli görevlerinden birisi piyasaya ihtiyacı olan insanı yetiştirmek. Gelişimini sürdüren ülkemiz, yerli üretim hamlesiyle bu gidişatı hızlandırmış durumdadır. Bu ve benzeri etkinlikler üretime ve iş sektörüne yönelik önemli bir zemin oluşturuyor. Hepimiz biliyoruz ki ülkemizin geleceği eğitimdir. Doğru eğitim ve doğru insan kaynağının oluşturulması çok önemli. Gençlerimize ve onların eğitimlerine uygun iş alanları oluşturmak lazım. Dolayısıyla bu etkinlik doğru bir amaca yönelik oluşturulan bir organizasyon olması hasebiyle önem taşıyor” dedi.

Etkinlikler Gün Boyu Devam Edecek

Açılış konuşmalarının ardından DAKAF’a ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, organizasyonun gerçekleşmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunan sponsorlara ve paydaş üniversite temsilcilerine plaket takdim etti.

Teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından Doğu Anadolu Kariyer Fuarının açılışı, kurdele kesimiyle devam etti. Protokol daha sonra fuaye alanında kurulan stantları gezerek firma yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Sadece öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak değil, aynı zamanda katılımcı firmaların gelecek projeksiyonlarına da büyük katkı sağlayacak fuar 2 gün boyunca devam edecek. 150’den fazla projenin sunulacağı fuarda ayrıca; panel, sempozyum, konferans, sohbet ve eğitim programları, atölye çalışmaları ile kariyer ve iş dünyasına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak.