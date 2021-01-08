Dakar Rallisi’nde ilk haftayı Peterhansel zirvede tamamladı

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi’nin altıncı günü tamamlandı. Kaysume ile Ha’il arasında geçilen 618 kilometrelik etabı, otomobil kategorisinde son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz 5 saat 38 dakika 27 saniyelik derecesiyle kazandı.

Carlos Sainz’ın galibiyeti ile ilk haftası tamamlanan Dakar Rallisi’nde güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel de tek günlük araya ilk sırada girmeyi başardı. İlk hafta sonunda ilk üç, Red Bull sporcularından oluştu:

1- Stephane Peterhansel

2- Nasser Al-Attiyah

3- Carlos Sainz

KAMAZ GEÇİLMİYOR

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master’ın liderliği devam ediyor. Etapları zirvede geçmeye devam eden Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov, altıncı gün sonunda da zirvedeki yerini korudu. Sotnikov’un takım arkadaşları Shibalov ve Mardeev de genel klasmanda ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

1- Kamaz Master - Dmitry Sotnikov

2- Kamaz Master - Anton Shibalov

3- Kamaz Master - Airat Mardeev

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021’de sona erecek Dakar Rallisi’nde yarın dinlenme günü olarak geçilecek.

