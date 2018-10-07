Dakota Johnson'dan şaşırtan itiraf

Grinin Elli Tonu'nda hayat verdiği Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında yıldızı parlayan Dakota Johnson Tatler dergisinin kasım sayısına röportaj verdi.

Suspiria filmiyle, 26 Ekim’de hayranlarıyla buluşacak 29 yaşındaki oyuncu, çocukluk yılları hakkında konuştu.

Ünlü oyuncular Melanie Griffith ve Don Johnson’ın kızı olan aktris, üç yaşından beri terapi gördüğünü ifade etti.

Johnson, “Ailemin ilaç ve alkol bağımlılığı sorunları vardı. Bunlar, şöhretin getirdiği sonuçlardı. Beni çok fazla önemsediklerinden, yaşadıkları şeylerden etkilenmeyeyim diye doktor desteği almamı istediler” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, o yıllardan bugünlere, hala terapi almaya devam ettiğini de belirtti.

