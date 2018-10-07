MAGAZİN

Dakota Johnson'dan şaşırtan itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

Elli Tonu serisiyle (Grinin, Karanlığın, Özgürlüğün) yıldızı parlayan Dakota Johnson itiraf etti! Johnson ailesinin bağımlılıklarından dolayı kendisini doktor desteği için terapi merkezine gönderdiklerini de dile getirdi.

Dakota Johnson'dan şaşırtan itiraf

Grinin Elli Tonu'nda hayat verdiği Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında yıldızı parlayan Dakota Johnson Tatler dergisinin kasım sayısına röportaj verdi.

Suspiria filmiyle, 26 Ekim’de hayranlarıyla buluşacak 29 yaşındaki oyuncu, çocukluk yılları hakkında konuştu.

Ünlü oyuncular Melanie Griffith ve Don Johnson’ın kızı olan aktris, üç yaşından beri terapi gördüğünü ifade etti.

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Johnson, “Ailemin ilaç ve alkol bağımlılığı sorunları vardı. Bunlar, şöhretin getirdiği sonuçlardı. Beni çok fazla önemsediklerinden, yaşadıkları şeylerden etkilenmeyeyim diye doktor desteği almamı istediler” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, o yıllardan bugünlere, hala terapi almaya devam ettiğini de belirtti.

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