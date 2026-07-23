Taşacak Bu Deniz'de tüm dengeler değişiyor! Karar verildi

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başlamışken gelen ani bir ayrılık haberi herkesi üzdü.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi.

Çağrı Bayrak’ın yönettiği, iki güçlü kalem Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in yazdığı dizinin yeni sezon çekimlerinin eylül başında başlayacağı öğrenildi.

YENİ İSİMLER GELİYOR



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide yaşanan ayrılığın yanı sıra kadroya yeni isimler dahil olacak. “Taşacak Bu Deniz”in yayınlanan soyağacında da adı geçen Emriye, Adil’in halası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Esme’ye (Deniz Baysal) kök söktüreceği ve dengeleri değiştireceği konuşulan halaya kimin hayat vereceği ise henüz bilinmiyor. Diziye ayrıca Timur Volkov’un (Celil Nalçakan) oğlu da gelecek.

Dizinin Fatih Furtunası’nın ilk 13 bölümde yer almayacağı öğrenildi.