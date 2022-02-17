Dalaman Havalimanı’nın İspanyol Ferrovial'a kısmi satışı ÜNLÜ & Co danışmanlığında gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Dalaman Havalimanı’nın işletme hakkına sahip olan YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme AŞ’nin, İspanyol Ferrovial’a kısmi satışı ​​​​​​​yapıldı.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, yabancı yatırımcıların Türkiye pazarına duydukları ilgi yeni birleşme ve satın alma (M&A) anlaşmalarını beraberinde getiriyor. ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf danışmanlığını üstlendiği işlemde, Dalaman Havalimanı’nın işletme hakkına sahip olan, YDA Group iştiraki, YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme AŞ’nin İspanyol Ferrovial’a kısmi satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı.​​​​​​​

Dalaman Havalimanı, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından Ferrovial-YDA Group ortaklığında altında büyümesini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, "Türkiye’deki önemli sektörlere ve bu sektörlerdeki lider şirketlere olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Havalimanı işletmeciliği alanında gerçekleşen bu son derece önemli işlemi, YDA Group’un danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2022 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir başlangıç yaptık. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

