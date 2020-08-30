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Dalaman Polisi Türk Bayrağı Dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 20:22 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uygulamada Türk bayrağı dağıttı.Dalaman ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçe genelinde yaptıkları yol uygulamasında, Türk bayrağı dağıtıldı.Kentin belirli noktalarında gerçekleşen uygulamada bayrak dağıtımında yapan polis ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.Trafik ekipleri yol uygulamasında yaptığı bayrak dağıtımında, ilçenin işlet caddelerinin giriş ve çıkışlarına da dev Türk bayrakları astı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uygulamada Türk bayrağı dağıttı.
Dalaman ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçe genelinde yaptıkları yol uygulamasında, Türk bayrağı dağıtıldı.
Kentin belirli noktalarında gerçekleşen uygulamada bayrak dağıtımında yapan polis ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.
Trafik ekipleri yol uygulamasında yaptığı bayrak dağıtımında, ilçenin işlet caddelerinin giriş ve çıkışlarına da dev Türk bayrakları astı.

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Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
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