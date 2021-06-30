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Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi

30.06.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilerek kapatılan ve 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulanan fabrikada yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi zabıta ekipleri, kapatılan fabrikayı mühürledi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın kararı doğrultusunda işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu, adli ve idari tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Bakanlık ekiplerince yapılan denetimde, işletmede, cam kırıkları, kağıt, karton, plastik ve benzeri atıklarla, boya kutuları, pil ve batarya gibi tehlikeli atıkların bir arada dağınık bir şekilde depolandığının tespit edildiğini belirtti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bugün itibarıyla mühürleme işleminin bittiğini söyledi. Bir daha böyle bir sıkıntının yaşanmamasını temenni eden Karakuş, "Dalaman halkı bir, iki gün daha dumanla karşı karşıya gelebilir. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda 26 Haziran'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle tarım arazileriyle ormanlık alana sıçrayan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. ​​​​​​​Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca fabrika kapatılmış, işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

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